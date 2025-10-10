Kluivert, enojados seguidores de la selección nacional de Indonesia, acosados ​​por Arabia Saudita

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio Kluivertenvió duras críticas a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFF) tras el incidente ocurrido partidarios Garuda en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.

Cientos de aficionados indonesios se quedaron atrapados fuera del estadio antes del partido contra Arabia Saudita en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la Zona Asia. Esta condición provocó que muchos espectadores, incluidas las familias de los jugadores, no pudieran entrar a tiempo.

En una conferencia de prensa previa al partido contra Irak, el viernes (10/10), Kluivert consideró que esta situación no debería ocurrir en un partido internacional como las eliminatorias para el Mundial.

«En mi opinión, lo ocurrido es completamente inaceptable. Creo que la Federación de Fútbol de Arabia Saudita debería revisar la forma en que regula la afluencia de aficionados», afirmó Kluivert, citado por Aawsat.

Antes del inicio, el ambiente en la Puerta 1 del Estadio Rey Abdullah se calentó. Se dice que los agentes de seguridad prohibieron a los aficionados indonesios entrar por la puerta, a pesar de que se suponía que la zona estaba preparada para los aficionados de Garuda.

La situación se salió de control después de que cientos de aficionados que llevaban horas esperando finalmente rompieran la barandilla para entrar al estadio. Algunos de ellos son familiares de jugadores que tienen dificultades para acceder a las gradas, entre ellos mujeres embarazadas y niños.

«He hablado con los padres de los jugadores. Desde mi punto de vista, esto es inaceptable. La Federación debería proporcionar acceso seguro y entradas para las familias de los jugadores. La seguridad de los espectadores debe ser una prioridad», subrayó Kluivert.

El técnico holandés también destacó otras restricciones impuestas a los aficionados indonesios, incluida la prohibición de realizar coreografías de apoyo durante los partidos.

Esta política es diferente del encuentro anterior entre los dos equipos en la tercera fase de la clasificación para el Mundial de 2026, donde los aficionados indonesios pudieron entrar fácilmente al estadio y mostrar diversas formas de apoyo sin ningún problema.

Las críticas de Kluivert llamaron la atención del público del fútbol asiático, considerando que la participación de los aficionados es considerada una parte importante del ambiente de los partidos internacionales.