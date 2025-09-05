Kluivert elogia a todos los jugadores después del equipo nacional indonesio Libas Taiwán

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertdar un gran aprecio a Eliano Reijnders Después de actuar brillantemente en un juicio contra el Taipei chino en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, el viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025.

Se cree que Eliano es un titular hasta el minuto 80. No solo sólido en el mediocampo, el nuevo centrocampista de Persib Bandung también grabó su nombre en el marcador. Su contribución de goles ayudó a Garuda a ganar un deslizamiento de tierra para ganar 6-0.

Para Eliano, el objetivo era muy especial. Fue su primera conferencia desde que se defendió oficialmente Equipo nacional indonesio. Kluivert no dudó en halagar al jugador de 25 años.

«Sí, comenzó bien. Jugó bien. Los jugadores de Eliano que pueden jugar en varias posiciones», dijo Kluivert en una conferencia de prensa.

«Era muy bueno. Ganó el partido fantástico. Era un verdadero jugador de equipo. Hoy jugó en tres posiciones diferentes y lo ejecutó muy bien», continuó la ex estrella del Barcelona.

La última 1-2 semana se ha convertido en un momento ocupado para Eliano. Después de meses sin un club después de dejar a Pec Zwolle, finalmente se unió a Persib Bandung. Poco después, llegó el llamado del equipo nacional de Indonesia, y la oportunidad que respondió de inmediato con un gol.

Eliano fue creado en la primera ronda. Comenzando desde el lóbulo de cebo hasta el área de defensa del oponente, la pelota fue controlada por Yakob Sayuri, quien apuñaló en el cuadro de penalización. Horror Crossing fue lanzado por Yakob y no pudo anticipar el portero Huang Chiu Lin.

Eliano, que se paró libremente sin dificultad, golpeó la pelota. El cuarto gol de Garuda también cerró los cuatro goles en la primera mitad.