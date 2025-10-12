Kluivert dijo después de que la selección de Indonesia no se clasificara para el Mundial de 2026

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio Kluiverttodavía aprecia mucho a sus jugadores a pesar de que tienen que terminar su camino en la Clasificación Copa del Mundo 2026 con amargos resultados.

Lea también: La disculpa de Erick Thohir después de que la selección de Indonesia no pudiera llegar al Mundial de 2026



El equipo de Garuda seguramente no podrá avanzar a la fase final de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México después de sufrir una estrecha derrota por 0-1 ante Irak en el segundo partido del Grupo B de la cuarta ronda en el Estadio Rey Abdullah, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

El único gol de Zidane Iqbal en el minuto 76 determinó el resultado final y enterró las esperanzas de Indonesia de entrar en una nueva historia.

Lea también: Monte Cluivet, Thom Hay



A pesar del fracaso, Kluivert enfatizó que estaba orgulloso del arduo trabajo y desarrollo mostrado por todos los jugadores a lo largo del camino de clasificación.

«Todos los resultados que logramos fueron buenos y creo que nos hemos desarrollado mucho como equipo, tanto individual como colectivamente», dijo Kluivert después del partido, citado por Aawsat.

Lea también: La selección de Indonesia no logra llegar al Mundial, el hashtag #KluivertOut domina el tema de tendencia en las redes sociales



El técnico holandés no negó su decepción porque su gran sueño de estar en el evento más prestigioso del mundo se vio frustrado.

«Es difícil imaginar que el sueño de ir al Mundial desaparezca después de todo este duro trabajo», afirmó Kluivert.

Sin embargo, a pesar de esta decepción, Kluivert admitió que estaba asombrado por la dedicación y el espíritu de lucha de los jugadores que se habían sacrificado para enorgullecer a la nación.

«La comunidad indonesia tiene derecho a estar orgullosa de sus jugadores. Han trabajado duro para crear los sueños de todos, no sólo los míos o los de los jugadores, sino los sueños de toda la nación».

«Estoy muy decepcionado porque todos hemos trabajado duro, desde el personal médico y técnico hasta los jugadores, para lograr este objetivo», dijo Kluivert.

Aunque el resultado final no cumplió con las expectativas, el ex astro del Barcelona se aseguró Selección Nacional de Indonesia Volverá a casa lleno de orgullo.

«Todos los resultados que conseguimos fueron buenos y creo que hemos crecido mucho como equipo, tanto individual como colectivamente. Es difícil imaginar que el sueño del Mundial desaparezca después de todo ese esfuerzo», subrayó.