Kluivert dijo después de que la selección de Indonesia fuera derrotada por Arabia Saudita

VIVA – Equipo Nacional Indonesia tuvo que sufrir una dramática derrota por 2-3 ante Arabia Saudita en el partido inaugural del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación. copa del mundo 2026 Zona asiática. Este candente duelo tuvo lugar en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

Aunque se pusieron en ventaja gracias a un penalti de Kevin Diks en el minuto 11, el equipo de Garuda no logró mantener su ventaja. Arabia Saudita parecía dominante y más eficaz a la hora de explotar las oportunidades.

Los tres goles de los locales los marcó Saleh Abu Al Shamat (17′) y dos goles de Feras Albrikan (36′ de penalti y 62′). Mientras tanto, Indonesia sólo pudo responder con dos goles de penalti de Kevin Diks (11′ y 88′).

Arabia Saudita realmente presionó desde que concedió temprano. Registraron 17 tiros, 10 a puerta y seis grandes oportunidades a lo largo del partido. No solo eso, los Green Falcons también registraron 27 toques en el área de penalti de Indonesia, prueba de cuán intensa fue la presión sobre el portero Maarten Paes.

Mientras tanto, Indonesia tiene dificultades para salir de la presión. Se realizaron varios contraataques rápidos, pero no lo suficientemente precisos como para cambiar el curso del partido. El segundo penalti de Diks en el minuto 88 sólo redujo la posición sin poder salvar los puntos.

Entrenador Selección Nacional de Indonesia, Patricio KluivertAdmitió que su equipo enfrentó dificultades en la preparación de este importante partido. El muy corto tiempo de reunión significó que el equipo no estaba completamente integrado.

Sin embargo, el técnico holandés destacó que no quiere escudarse en estos motivos.

«No soy un entrenador al que le guste poner excusas. El último jugador llegó ayer, por supuesto que eso no es ideal para un partido importante como este. Pero es el hecho», dijo Kluivert después del partido.

«Muchos de nuestros jugadores juegan en el extranjero, por lo que el tiempo para entrenar juntos es muy limitado. Pero una vez más, no quiero esconderme detrás de eso», continuó.

Esta derrota es una lección importante para Kluivert y el equipo de Garuda de cara al próximo partido contra Irak, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB. La victoria será un precio fijo para mantener las esperanzas de clasificarse Copa del Mundo 2026.