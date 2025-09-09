Kluivert dijo después de que el equipo nacional indonesio no pudo ganar contra el Líbano

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivertafirmó estar orgulloso del rendimiento de los jugadores a pesar de no ganar contra el Líbano en un partido de prueba FIFA Matchday.

Aunque dominando el curso del partido, Equipo nacional indonesio Jugando un empate sin goles con el Líbano en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, lunes 8 de septiembre de 2025.

«En primer lugar, creo que en general durante el partido dominamos el juego de izquierda a derecha, de frente a la parte posterior. Tenemos acciones individuales fantásticas. Hay varias oportunidades», dijo Kluivert después del partido.

«Desafortunadamente, no podemos marcar goles. Pero estoy muy orgulloso del equipo porque he implementado un nuevo sistema y se adaptan muy bien», continuó.

El partido tuvo lugar en alta tensión hasta que fue coloreado por la conmoción entre los jugadores hacia el final de la pelea. Jay Idzes y Kevin Diks incluso fueron recompensados ​​con una tarjeta amarilla debido al incidente.

Con respecto a la conmoción en el campo, Kluivert considera esta parte del fútbol. Sin embargo, enfatizó que Garuda debe ser más sabio en el control de las emociones, especialmente enfrentando a oponentes que tienen personajes similares como Irak y Arabia Saudita.

«Creo que todos sienten lo mismo. Desafortunadamente, hay incidentes en el campo y eso puede suceder. Pero, por supuesto, debemos saber que en el futuro cosas como esta no deberían afectar el partido», dijo Kluivert.

«Debemos seguir pensando fríamente. Las cosas como esta suceden, pero debemos aprender. El próximo partido será más feroz, por lo que debemos mantener la calma», agregó el entrenador holandés.