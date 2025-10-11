Kluivert cree que la selección de Indonesia vencerá a Irak

VIVA – Entrenador Equipo Nacional El indonesio Patrick Kluivert subrayó que su equipo hará todo lo posible cuando se enfrente a Irak en el último partido del grupo B de la cuarta ronda de clasificación. Copa del Mundo 2026 En el estadio King Abdullah, Jeddah, semana 12 de octubre de 2025.

Lea también: Arabia Saudita está amenazada, Irak podría ayudar a la selección de Indonesia a clasificarse para el Mundial de 2026



La victoria es un precio fijo para que el Garuda Team mantenga sus esperanzas de llegar al Mundial de 2026. Kluivert es consciente de que la tarea no es fácil, pero se muestra optimista de que su equipo tendrá la mentalidad y la determinación para hacerlo.

«Tenemos que ganar. Es lo único que tenemos que hacer. Es difícil, pero somos gente valiente», dijo Kluivert en una conferencia de prensa en Jeddah, el viernes (10/10).

Lea también: La respuesta de Indra Sjafri a que Rafael Struick no se uniera al equipo nacional de TC para los SEA Games sino que entrenara en Dewa United



El técnico holandés destacó que todos los jugadores estaban concentrados y unidos. Él cree que el espíritu de unión en el vestuario será la principal fortaleza al servir a los Leones de Mesopotamia.

«Tenemos un equipo que se apoya mutuamente. Eso es lo que demostraremos en el próximo partido», afirmó.

Lea también: El gran problema de Irak que podría hacer que la selección de Indonesia vaya al Mundial de 2026



Kluivert también destacó el extraordinario apoyo de los seguidores indonesios que estuvieron presentes directamente en Jeddah. Destacó que los jugadores harán todo lo posible para devolver esta confianza.

«Sabemos que los aficionados siempre nos apoyan. Por eso, también tenemos que darlo todo en el campo por ellos y por este país», dijo el ex entrenador de Curazao.

Selección Nacional de Indonesia Llegó a este partido bajo presión después de perder 2-3 ante Arabia Saudita en el primer partido. Estos resultados dificultan la posición de Garuda en el Grupo B.

Sin embargo, la oportunidad de seguir siendo competitivos no está cerrada. La victoria sobre Irak podría abrir nuevamente la oportunidad para que Indonesia mantenga su sueño de clasificarse para el Mundial de 2026.