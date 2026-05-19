Kling AI y Evolutionary Films se asocian en la película animada ‘Minibots’

Kling AI ha firmado como socio de producción de IA en “Minibots”, la película animada anunciada previamente en AFM 2024 con el director de “Mulan”, Tony Bancroft, adjunto.

La compañía reveló la asociación en el Mercado de Cine de Cannes, donde también confirmó que Bancroft se encargará del diseño de personajes del proyecto y que el escritor de “Terminator 3”, Michael Ferris, escribió el guión.

John Adams de Evolutionary Films y la nominada al BAFTA Diane Shorthouse están produciendo. El anuncio se produjo al final del panel de Kling AI, “De la posibilidad creativa a la realidad de la producción: Kling AI en flujos de trabajo cinematográficos”, celebrado en el escenario principal del Palais des Festivals.

Junto con la asociación «Minibots», la compañía lanzó lo que llama su iniciativa de próxima generación: un programa que ofrecerá a los cineastas calificados incentivos en efectivo y recursos informáticos para producciones que avancen en el uso de la IA en el cine.

El panel reunió a tres directores que trabajan con Kling AI en importantes producciones. Jon Erwin, fundador y director de contenido de Wonder Project y director ejecutivo de Innovative Dreams, detalló cómo su serie de Amazon Prime Video, “House of David”, atrajo a más de 50 millones de espectadores en su primera temporada. Su siguiente proyecto, “Moses”, protagonizado por el ganador del Oscar Ben Kingsley, pasó del concepto al primer episodio listo para transmitir en aproximadamente cinco meses, y la fotografía principal se completó en una sola semana con un equipo de alrededor de 100 personas. “El ciclo normal de tiempo en un transmisor es de tres años para ese proceso”, dijo Erwin. «Es sorprendente lo rápido que se puede crear contenido».

El director de animación chino Wei Li, conocido por “Big Fish & Begonia” y la selección oficial de Annecy 2021 “Jiang Ziya: Legend of Deification”, dijo que su colaboración con Kling AI “Born of the Tide”, producida con un estilo visual tradicional chino de pintura con tinta, ha reducido el tiempo de producción y el presupuesto en aproximadamente un tercio en comparación con sus películas animadas anteriores. Dijo que dibujó a mano aproximadamente el 80% de sus propios guiones gráficos y construyó modelos de diseño 3D para alrededor del 70% de las escenas para mantener la coherencia espacial y de perspectiva.

El director surcoreano Eekjun Yang de Mateo AI Studio / AI Content Lab en MBC C&I, cuyo largometraje completo de inteligencia artificial “Raphael” tiene como objetivo su estreno en cines en Corea, dijo que su equipo de siete personas produjo la película de ciencia ficción a un costo muy inferior a lo que habría requerido un rodaje convencional, que estimó que podría haber costado entre $700,000 y $2 millones con un equipo de 150 a 300 personas. “Probablemente el mayor error es la idea de que estamos usando IA sólo porque queremos hacer películas más baratas y más rápidas”, dijo Yang a través de un intérprete. Para un director sin créditos cinematográficos previos ni acceso a inversiones tradicionales, dijo, la IA no era una opción creativa sino un requisito previo.

Los tres panelistas citaron el modelo 3.0 de Kling AI y su salida 4K nativa como fundamentales para cumplir con los estándares de transmisión en cines y streaming. Erwin dijo que sus producciones se entregan a Amazon en 4K HDR y que su próxima película teatral “Young Washington”, que se estrena en los EE. UU. el 3 de julio, cumple con las más altas especificaciones cinematográficas utilizando el mismo conjunto de herramientas.

El panel también coincidió con el acercamiento de Kling AI a su segundo aniversario. «Dos años en IA son como seis años en la vida real», dijo el jefe de operaciones de Kling AI, Yushen Zeng, señalando que la plataforma ha superado 30 iteraciones de productos y ahora presta servicios a más de 60 millones de creadores globales y más de 30.000 empresas.