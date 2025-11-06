KLH aprueba que 15 empresas turísticas en Puncak vuelvan a operar y se revocan los carteles

Regencia de Bogor, VIVA – El Ministerio de Medio Ambiente (KLH) lo revocó oficialmente plan sellar contra 15 negocio recorrido en el distrito de Megamendung, Bogor Regency, Java Occidental, desde el martes 4 de noviembre de 2025.

Después de meses de estar cerrado, Eiger Adventure Land (EAL) finalmente puede reanudar sus operaciones. El proceso de revocación del sello Eiger Adventure Land se realiza online o virtualmente.

Este momento fue presenciado directamente por el Ministerio de Medio Ambiente junto con representantes de las partes interesadas, incluido el Jefe de Conservación y Sostenibilidad de PT Eigerindo Multi Produk Industri, Een Irawan Putra.

«Nuestro informe de piquete indica que el sello fue retirado el miércoles pasado. El proceso se llevó a cabo en línea y fue presenciado por las partes pertinentes», dijeron Idris y Wahyudin, oficiales de seguridad de EAL, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Para los trabajadores y la comunidad local, la eliminación de este sello fue un punto de inflexión. Idris dijo que se sentía aliviado de que se pudiera reanudar la actividad económica en la zona turística.

«Gracias a Dios, con el levantamiento de este sello podemos dar un suspiro de alivio. Esperemos que las ruedas de la economía en torno a esta zona turística puedan volver a girar», afirmó.

Además de Eiger Adventure Land, hay varias grandes empresas turísticas que también han recibido permisos operativos nuevamente, incluidas Jeep Station Indonesia, Taman Safari Indonesia, Taman Wisata Pakis Hill y Bobocabin Gunung Mas.

Mulyadi, miembro de la facción Gerindra de la RPD RI, acogió positivamente las medidas del KLH. Dijo que la decisión estaba de acuerdo con la promesa hecha por el gobierno a finales de octubre pasado.

«Gracias a Dios, la promesa de KLH a finales de octubre pasado finalmente se cumplió. El levantamiento de este sello da nuevas esperanzas a los actores empresariales que colaboran con PT Perkebunan Nusantara I Regional 2», dijo Mulyadi.

También enfatizó que esta política no se trata solo de reabrir negocios, sino también de un impulso para fortalecer el compromiso con la preservación de la naturaleza en la región. Cima.

«Debemos mantener este impulso para reparar y reverdecer la zona de Puncak. Esta hermosa naturaleza es un legado para la posteridad y todos somos responsables de mantenerla», dijo Mulyadi del distrito electoral de Bogor Regency.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Trabajadores del Turismo de Puncak Bogor (P4B), Chaidir Rusli, evaluó que la decisión del KLH tendría un impacto importante en la recuperación económica local. Dijo que muchos trabajadores turísticos habían perdido sus empleos desde que se cerró la zona.