KLH acelera 100%de control de residuos, Indonesia Clean Target 2029

Yakarta, Viva – Ministerio de Medio Ambiente/Agencia de control ambiental (KLH/BPLH) confirma la aceleraciÃ³n del control basura Nacional para lograr un objetivo de control del 100% bajo control en 2029.

El control hasta que el control nacional se determine en el Plan Nacional de Desarrollo de Medio Plazo (RPJMN).

El Diputado revelÃ³ directamente el paso de aceleraciÃ³n para el control de residuos, los desechos y los materiales peligrosos (PSLB3) KLH/BPLH, Ade Palguna al abrir la exposiciÃ³n Indo Waste & Recycling 2025 Expo & Forum.

Esta exposiciÃ³n estÃ¡ integrada con Indo Water, Indo Renergy & Electricity, e Indo International Smart City, que reÃºne al gobierno, el mundo de los negocios, los actores de la industria, los acadÃ©micos y la comunidad para presentar innovaciones y soluciones ambientales sostenibles.

Â«El agua, la energÃ­a, el control de residuos y la planificaciÃ³n urbana son una unidad. Esta sinergia del sector cruzado es la clave para realizar una ciudad sostenibleÂ», dijo Ade en su declaraciÃ³n, el lunes 25 de agosto de 2025.

La exposiciÃ³n, a la que asistieron 611 participantes de 26 paÃ­ses, se convirtiÃ³ en un evento estratÃ©gico para fortalecer la sinergia cruzada hacia las ciudades sostenibles.

En sus comentarios, ADE dijo que una serie de estrategias gubernamentales para controlar los desechos, entre otros, prohÃ­ben el sitio de eliminaciÃ³n final (TPA) con un sistema de vertido abierto, instruyendo a 343 cabezas regionales para cambiar a un mÃ­nimo del sistema de relleno sanitario controlado.

Luego, establezca un nuevo criterio de la evaluaciÃ³n de Adipura que prohÃ­be los sitios de eliminaciÃ³n temporal (TPS) salvajes, y requiere que la industria a travÃ©s del programa adecuado procese un mÃ­nimo del 60% de sus desechos.

KLH/BPLH tambiÃ©n fortalece la aplicaciÃ³n de la ley para garantizar el cumplimiento de la polÃ­tica. Con estas diversas estrategias, Ade cree el objetivo Limpiar Indonesia A partir de 2029 se lograrÃ¡n desechos.

Â«La tecnologÃ­a apropiada, alentar las transiciones de energÃ­a limpia, garantizar la disponibilidad de agua limpia, asÃ­ como desarrollar ciudades inteligentes. Con esta colaboraciÃ³n, KLH/BPLH es optimista de que el objetivo limpio 2029 de Indonesia se pueda lograr, realizando un entorno saludable y sostenible para las generaciones futurasÂ», dijo ADE.