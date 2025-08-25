KLH acelera 100%de control de residuos, Indonesia Clean Target 2029

Lunes 25 de agosto de 2025 – 21:58 Wib
Yakarta, Viva – Ministerio de Medio Ambiente/Agencia de control ambiental (KLH/BPLH) confirma la aceleraciÃ³n del control basura Nacional para lograr un objetivo de control del 100% bajo control en 2029.
El control hasta que el control nacional se determine en el Plan Nacional de Desarrollo de Medio Plazo (RPJMN).
El Diputado revelÃ³ directamente el paso de aceleraciÃ³n para el control de residuos, los desechos y los materiales peligrosos (PSLB3) KLH/BPLH, Ade Palguna al abrir la exposiciÃ³n Indo Waste & Recycling 2025 Expo & Forum.
Esta exposiciÃ³n estÃ¡ integrada con Indo Water, Indo Renergy & Electricity, e Indo International Smart City, que reÃºne al gobierno, el mundo de los negocios, los actores de la industria, los acadÃ©micos y la comunidad para presentar innovaciones y soluciones ambientales sostenibles.
Â«El agua, la energÃa, el control de residuos y la planificaciÃ³n urbana son una unidad. Esta sinergia del sector cruzado es la clave para realizar una ciudad sostenibleÂ», dijo Ade en su declaraciÃ³n, el lunes 25 de agosto de 2025.
La exposiciÃ³n, a la que asistieron 611 participantes de 26 paÃses, se convirtiÃ³ en un evento estratÃ©gico para fortalecer la sinergia cruzada hacia las ciudades sostenibles.
En sus comentarios, ADE dijo que una serie de estrategias gubernamentales para controlar los desechos, entre otros, prohÃben el sitio de eliminaciÃ³n final (TPA) con un sistema de vertido abierto, instruyendo a 343 cabezas regionales para cambiar a un mÃnimo del sistema de relleno sanitario controlado.
Luego, establezca un nuevo criterio de la evaluaciÃ³n de Adipura que prohÃbe los sitios de eliminaciÃ³n temporal (TPS) salvajes, y requiere que la industria a travÃ©s del programa adecuado procese un mÃnimo del 60% de sus desechos.
KLH/BPLH tambiÃ©n fortalece la aplicaciÃ³n de la ley para garantizar el cumplimiento de la polÃtica. Con estas diversas estrategias, Ade cree el objetivo Limpiar Indonesia A partir de 2029 se lograrÃ¡n desechos.
Â«La tecnologÃa apropiada, alentar las transiciones de energÃa limpia, garantizar la disponibilidad de agua limpia, asÃ como desarrollar ciudades inteligentes. Con esta colaboraciÃ³n, KLH/BPLH es optimista de que el objetivo limpio 2029 de Indonesia se pueda lograr, realizando un entorno saludable y sostenible para las generaciones futurasÂ», dijo ADE.
