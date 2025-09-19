Klemens Awi, el clot de clo Cierre de la USIA cerrado

Papua, en vivo – El mundo del entretenimiento está loco. Clemens awiO quien se llama familiarmente Celo, la comedia de Bintang Epen Cupen, murió el viernes por la mañana, 19 de septiembre de 2025.

Esta triste noticia se anunció por primera vez a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo. @epenkah_cupentoh. En la carga, una foto de Celo que sonrió intensamente con un fondo verde, acompañado de una gran escritura «Adiós Kaka Celo». Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Grief News. Ha sido convocado a la Casa de Dios Klemens Awi (Celo) el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 01.15 WIB en el Hospital de Policía de Kramat Jati, East Yakarta», dijo la declaración en la carga, citada VIVA.

El grupo también informó que el cuerpo de Celo sería enviado a casa a su tierra natal.

«El cuerpo pronto se irá a Merauke South Papua», continuó la cuenta.

La expresión de dolor profundo acompañó esta separación.

«Hoy todos nos despidemos, Kaka Celo Peace para ti allí …», escribieron nuevamente, cerrando la declaración con emojis llorando.

No tardó mucho, la carga se inundó con miles de comentarios de los ciudadanos. Muchos sienten que perdieron la figura de Celo, conocida por su estilo inocente, de humor y humor entretenido.

«De vuelta en la escuela, habría visto Epen Cupen.

«Sus bromas siempre te hacen perder. Adiós Celo, gracias por reírnos por todos nosotros», agregó otro ciudadano.

Jejak Viral Epen Cup

La popularidad de Celo con el grupo Epenkah Cupentoh se disparó en 2016 a través de la comedia de situación de Epen Cupen que se emitió en la televisión nacional. Sus simples bromas, pero llenas de personajes papúes típicos, lograron cautivar los corazones de la audiencia de varios círculos.

Uno de sus videos más virales en ese momento fue la parodia de conversación diaria con un acento de papú grueso.

«¿Cómo es que no te enojas de todos modos, Beta solo está bromeando», se convirtió en una oración icónica que a menudo fue reestructurada por los ciudadanos hasta ahora?

Más que un comediante

Para los fanáticos, Celo no es solo un comediante, sino una cara que trae felicidad en tiempos difíciles. Su presencia con el grupo fue la razón por la que muchas familias se reunieron frente a la televisión, riendo juntas sin un mamparo.

Ahora, a pesar de que el cuerpo se ha ido, la risa típica de Celo continuará viviendo en los recuerdos y trabajos que una vez dejó. Regresará a Merauke, South Papua, para descansar para siempre, acompañado de oraciones y dulces recuerdos de quienes lo aman.