KLB Sarampista Picu 17 Muertes de niños en Sumenep, 2,105 personas infectadas

SumaVIVA – Plaga sarampión Lo que sucedió en la regencia de Sumenep, Madura, provocó el pánico en la comunidad, porque la mayoría de las víctimas fueron niño-niño. El número de casos sospechosos continúa arrastrándose hasta 2,105 pacientes, mientras que los números muerte Grabado a 17 personas.

Desde que se establece como Eventos inusuales (KLB), el gobierno local se mueve rápidamente para tomar medidas de emergencia. Todos los días, miles de niños son llevados a recibir vacunación Misa, tanto en las escuelas como en Posyandu, se extendió por 26 Puskesmas.

El gobierno de SumeneP Regency apunta a 74 mil niños para ser vacunados en las próximas dos semanas, a través del programa «Vacuna Grebek». El objetivo de la vacuna contra el sarampión de masa se dirige a niños de 9 meses a 7 años.

«Invitamos a los padres a que no se preocupen por inmunizar a sus hijos con vacunas contra el sarampión, porque la inmunización se considera muy efectiva para prevenir el sarampión», dijo el diputado regente de Sumreep, Imam Hasyim, lunes 25 de agosto de 2025.



El regente adjunto del Imam Hasyim de Sumenep revisó la vacuna contra el sarampión de los niños

Pidió a los padres que no retrasen la inmunización a sus hijos y priorizaran la prevención de la enfermedad en lugar de tratarla, proporcionando una inmunización completa a los niños, para que estén protegidos de varias enfermedades.

«Especialmente los padres no esperan a que los niños sean nuevos, sino que protegen a sus hijos de una edad temprana hasta la inmunización, para que se vuelvan sanos y fuertes», explicó.

Por separado, el jefe de la Oficina de Salud de Control de la Población y la planificación familiar (Dinkes-P2KB) de Sumeneep Regency, Elya Fardasah dijo que el manejo de brotes de casos de sarampión en la regencia de Sumeneep, involucró a un intersector intersector.

«Hacemos esto, para que los pasos tomados puedan funcionar de manera efectiva, de modo que al manejar el caso pueda estar en el objetivo», dijo

Por lo tanto, continuó, su partido no solo desplegó personal médico para manejar el caso, sino que también involucró a otras instituciones en el gobierno de Regencia de Sumreep.

Enfoque de las cifras informales, la figura de Ulama también continúa apoyando los esfuerzos para superar el caso que se ha establecido como un evento extraordinario.

«El enfoque de los líderes comunitarios, hacemos este líder religioso, porque en base a los resultados de nuestra evaluación, este caso de sarampión es endémico, debido a la débil conciencia de algunas personas en la inmunización del sarampión», dijo Elya.

Además, continuó, el manejo de casos de sarampión que involucran sectores cruzados, también en las instrucciones del gobernador de Java Oriental, Khofifah, Incar parawansa durante una visita a Sumenep y ver de primera mano el manejo de pacientes con sarampión en el Dr. H Mohammad Anwar Sumreep Hospital.

Elya dijo que los pacientes con sarampión tratados en el hospital eran ocho personas. Dos de ellos han mejorado y se les permite irse a casa.

Según los datos, esta enfermedad se propagó en 26 subdistritos con el número de pacientes hasta agosto de 2025 registró 2,105 casos y murió hasta 17 niños de 1 a 4 años, aumentó cinco personas de los datos anteriores.