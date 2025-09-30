Klay Thompson espera el campeonato de Mavs una vez que Kyrie esté sana

El Dallas Mavericks Ingrese a la próxima temporada de la NBA como uno de los equipos más intrigantes de la liga. Kyrie Irving Se espera que la mayoría, si no todas, de la temporada se recupere de un ACL desgarrado. Dallas confiará en la superestrella respetada Anthony Davis y sensación de novato Cooper Flagg Como sus principales esperanzas de éxito.

Es fácil olvidar ese antiguo Guerreros de Golden State estrella Klay Thompson todavía está en la lista en medio de todos los cambios en los últimos doce meses. Thompson inicialmente se unió a los Mavericks para asociarse con Luka Doncic e Irving, con la esperanza de ser la pieza desaparecida para el primer campeonato de la franquicia desde 2011.

El impactante comercio de Doncic alteró la trayectoria del equipo, pero Thompson sigue siendo optimista. «Una vez que recuperamos a Kyrie, no veo por qué no podemos ganar todo», dijo Thompson, como Transcrito por el escritor Beat Mike Curtis. Su confianza característica no ha flaqueado, y Klay todavía cree que agregará otro anillo a su legado de carrera antes de que termine su tiempo en Dallas.

Klay puede recuperar a Kyrie antes

Irving pasó gran parte del verano transmitiendo en línea con personalidades populares provocando conversaciones sobre su futuro de la NBA. Algunos sugerencias sugirieron que podría impulsar un regreso a fines de la temporada si el equipo puede sostener, aunque las expectativas siguen siendo bajas dado que un ACL desgarrado generalmente requiere un año completo de recuperación a nivel de la NBA.

Los avances en tecnología y tratamiento médico han mejorado las posibilidades de que los jugadores vuelvan a formarse después de grandes lesiones. En épocas anteriores, podría haber dudas sobre que la carrera de Irving sea la misma. Ahora la pregunta se centra en su horario en lugar de incluso cuestionar si puede ser tan grande nuevamente.

«He dejado en claro esa declaración de que estoy tratando de ser mejor que yo, lo cual es una tarea difícil». Dijo Irving. «Sentí que estaba en un gran ritmo antes de las lesionarme. Sentí que podía jugar más de 40 minutos por noche sin ningún problema».

Si Irving puede regresar de manera realista antes del final de la temporada y hacerlo en su nivel anterior sigue siendo incierto. El éxito de los Mavericks en los próximos años requiere una Kyrie saludable que juegue baloncesto de calibre All-Star en la Deep Western Conference.

Kidd no tan optimista como Klay

Entrenador en jefe de los Mavericks Jason Kidd declinó establecer expectativas Para la recuperación de Irving, citando la dificultad de proyectar un retorno de una lesión tan grave. Si bien la especulación ha circulado sobre un posible regreso esta temporada, Kidd expresó menos confianza en ese escenario durante las entrevistas del día de los medios del equipo.

La leyenda cerró por completo cualquier conversación de que Irving esté antes de lo previsto, calificándola de «malos informes» por los medios de comunicación y los puntos de conversación «injustos» tanto para Irving como para la franquicia Mavericks. Kidd dejó en claro que no quiere que los fanáticos anticipen un horario que puede no materializar o nublar el juicio de Irving.

Como resultado, Thompson se enfrenta a la presión esta temporada como la tercera opción de puntuación detrás de Davis y Flagg. Los días de dominio nocturno de Thompson pueden estar detrás de él, pero tiene la oportunidad de mostrar que su juego aún puede ser un creador de diferencia para un equipo que busca superar y eventualmente competir por un título.