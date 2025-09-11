KKP reveló el propietario y el propósito del terraplén de concreto en el mar cilincante

Yakarta, Viva – polémica terraplén concreto a lo largo de 2-3 kilómetros en la costa CilincingNorth Yakarta, finalmente recibió una explicación de Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP). El proyecto fue viral debido a los pescadores, resultó haber embolsado un permiso oficial.

El Director General de KKP de Supervisión de Recursos Marítimos y Fisheries (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, enfatizó que el terraplén tenía el permiso del KKP a través de PKKPR.

«Ya, del KKP, PKKPR ya existe. El proyecto tiene un permiso completo y en el campo de la iniciativa no tiene acceso para los pescadores», dijo Pung cuando se contactó tvonenews.comJueves 11 de septiembre de 2025.

Cilincing de terraplén de hormigón, North Yakarta roto

Explicó que el terraplén fue proyectado para la recuperación y expansión del acoplamiento como parte de los servicios públicos.

«Ese es un plan para ser utilizado para la recuperación, para expandir el acoplamiento si no me equivoco. Entonces con los servicios públicos», agregó.

Pung asegura que el proyecto no forme parte del programa de Desarrollo Costero Integrado de Capital Nacional (NCICD). Según él, su partido había llevado a cabo verificación en el campo y evaluó la administración de la empresa iniciadora completa.

«No. Esto también es ayer que nuestro equipo fue allí, a nuestros miembros así bien. Y se aseguran de revisar la empresa, y todo está completo», explicó.

El proyecto de terraplén fue trabajado por PT Karya Citra Nusantara (KCN), una compañía privada llamada Pung en colaboración con Bumn.

Anteriormente, la aparición del terraplén de concreto de 2-3 kilómetros en la costa cilincante, North Yakarta, causó una polémica. El gobierno provincial (Pemprov) Yakarta enfatizó que el proyecto no estaba bajo su autoridad.

El personal especial del gobernador de la comunicación social de Yakarta, Cyril Raoul Hakim o Chico Hakim, enfatizó que el permiso de construcción del terraplén se convirtió en el ámbito del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP).

«Es la autoridad del KKP. La licencia relacionada es la autoridad del KKP», dijo Chico, cuando se contacta el jueves 11 de septiembre de 2025.

Chico agregó, el terraplén estaba parado en el área del puerto de Marunda, cilincing. Por lo tanto, según él, el problema también se puede pedir al gerente de puerto.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar