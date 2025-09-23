KKB en acción en Asmat, los civiles fueron disparados hasta que la casa fue quemada

Asmat, Viva – Acciones brutales realizadas por grupos criminales armados (KKB) Kodap xvi Yahukimo dirigido por Elkus Kobak en el distrito de Kolf Braza, Asmat Regency.

Sucedió el domingo 21 de septiembre de 2025. Un civil llamado Indra Guru Wardana se convirtió en víctima del tiroteo. Sin parar allí, la casa de la víctima fue quemada en el suelo.

Jefe de Operación de Paz CartenzGeneral de Brigadier de la Policía Faizal Ramadhani, confirmó el incidente. Dijo que las autoridades todavía estaban explorando los detalles del incidente porque la ubicación estaba en un área remota.

«La escena del crimen (escena del crimen) está bastante lejos de la estación de policía del Suator y la Comunicación tampoco es demasiado buena, por lo que todavía seguimos recopilando datos completos relacionados con este incidente», dijo Faizal en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.



(Ilustración) Miembros de Papua KKB.

Mientras tanto, el subdirector de la Operación Damai Cartenz, comisionado de policía Adarma Sinaga, dijo que había alrededor de seis perpetradores en esta acción. Se sabe que uno de ellos lleva un arma de fuego larga con un telescopio.

En este momento, Grupo de trabajo Damai Cartenz continúa realizando una investigación mientras fortalece la seguridad alrededor de la ubicación. La policía nacional enfatizó que no renunciarían ante el terror de KKB.

«El estado no debe ser derrotado por el crimen armado. La seguridad de la comunidad es nuestra máxima prioridad», dijo Adarma.