KKB Burns Again Puskesmas en Kiwirok, Contacto de fútbol con las autoridades

Kiwirok, vivo – Armed Criminal Group (KKB) nuevamente actúa en el distrito de Kiwirok, Montains Regency, Bintang, Montañas de Papua. Esta vez, quemaron el edificio Puskesmas Kiwirok, que ya no estaba operativo, el lunes por la mañana, 29 de septiembre de 2025.

El incidente inmediatamente provocó contacto con las armas con el aparato de operaciones firmemente pacíficas Cartenz que está patrullando por la ubicación. Jefe de la Operación de Paz de Cartenz, General de Brigadier Faizal Ramadhani, confirmó la acción.

«El equipo logró responder y repeler al grupo KKB. En la actualidad, el barrido aún está en curso», dijo.

Grupo de trabajo Inicialmente detectó humo negro volando desde la dirección de los Puskesmas. De las observaciones, se vio que ocho miembros de KKB llevaban cuatro armas de fuego. Cuando las autoridades se acercaron, obtuvieron disparos alrededor de la escuela secundaria del estado de Kiwirok, el edificio que hace dos días también fue quemado por el KKB. El acuerdo era inevitable.

El subdirector de la Operación Paz Cartenz, el comisionado de policía Adarma Sinaga agregó, las autoridades lograron repeler al KKB que huyó hacia la aldea de Lolim. Desde el punto de altura, se vio no solo los Puskesmas quemados, sino también el hogar del trabajador de la salud.

«La seguridad de la comunidad es una prioridad. No nos retiraremos frente a los trastornos de KKB. Todo el personal está alerta en espera para evitar la recurrencia de acciones similares», dijo Adarma.

Las pérdidas materiales debido a la acción incluyen una unidad de Puskesmas que está siendo rehabilitada, así como la oficina de trabajadores de la salud. Se sabe que el Centro de Salud Kiwirok no es la primera vez que se está dirigiendo. En septiembre de 2021, el mismo edificio también fue quemado por el KKB antes de que el gobierno finalmente fuera rehabilitado.