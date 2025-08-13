KKB asesinó a dos personas de Brimob al asegurar la construcción de la carretera Trans Papua

Jayapura, Viva – El comisionado principal de la policía de Nabire, Samuel Tatiratu, reconoció, dos personal Brote atacado por atacado KKB caer al asegurar la implementación de la construcción de la carretera trans Papuasia Sección Nabire-Paniai.

Los dos miembros de Brimob que vinieron del Batallón Nabire C fueron Brigpol Arif Maulana y Bripda Nelson C. Runaki.

«El personal de los dos brimob fue asesinado para ser perseguido y disparado por el KKB mientras realizaba la seguridad de la construcción de la carretera en el kilómetro 126», dijo Samuel, quien fue contactado Entre De Jayapura, miércoles por la noche.

(Ilustración) Miembros de Papua KKB.

El jefe de policía de Nabire, que afirmó estar en camino después de acompañar al jefe de policía de Papúa, general de brigada Pol. Alfred Papare al TKP.

Al llegar a la escena del crimen, dijo Samuel, la policía de Kasat Reskrim Nabire inmediatamente hizo la escena del crimen.

Del testimonio de testigos que era un empleado de PT Amp Nabire, el incidente comenzó cuando el KKB atacó a Brigpol Arif Maulana con una herramienta afilada y luego disparó a Bripda Nelson C. Runaki a los dos murió.

KKB también se llevó dos armas de fuego largas con AK 47 y balas en el Magasen. Mientras que cinco empleados sobrevivieron después de tener tiempo para asegurarse. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=4t0lqeq6tqe