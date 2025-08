KJ Apa para protagonizar como James Stewart en la película biográfica ‘Jimmy’

KJ que Se ha firmado para protagonizar James Stewart en «Jimmy», una próxima película biográfica sobre la leyenda de «Es una vida maravillosa».

«Siempre he sido un gran fanático de James Stewart y me siento tan honrado que puedo dar vida a su historia», APA, mejor conocida por su papel de Archie en el «Riverdale» de CW, dijo el martes por la mañana. «Como alguien de Nueva Zelanda, he admirado durante mucho tiempo que la generación de hombres estadounidenses que defendieron el patriotismo, la integridad y un profundo sentido del deber. Es importante para mí retribuir a un país que me ha dado tanto, y qué mejor manera de hacerlo que honrar a un hombre que lo sirvió con gran honor».

APA se verá a continuación opuesto Madelyn Cline En «El mapa que te lleva a ti», el drama romántico de Lasse Hallström se estrenará en el video principal el 20 de agosto.

El conjunto «Jimmy» también incluye Jason Alexander como Louis B. Mayer; Max Casella como Frank Capra; Sarah Drew como Hedda Hopper; Julian trabaja como el segundo teniente Martínez; y Jen Lilley como la esposa de Stewart Gloria.

La película narra el ascenso de Stewart en Hollywood, nativo de Pennsylvania. «La historia de Filadelfia» Antes de alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de EE. UU. Como piloto de combate al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No mucho después de su regreso a casa, protagonizó Capra’s «Es una vida maravillosa» en 1946.

La hija de Stewart, Kelly Stewart-Harcourt, se desempeña como productora ejecutiva de la película. «Mi familia y yo estamos encantados y emocionados de que KJ APA haya aceptado interpretar a mi padre en esta película», dijo. «Además de sus considerables habilidades de actuación, el entusiasmo de KJ por el proyecto solo se sumará a la energía y la profundidad que aportará al papel».

La fotografía principal está programada para comenzar en West Cork, Irlanda, el 1 de septiembre con el apoyo de la pantalla de Irlanda Nationwide Fund. Burns & Co. Productions ha establecido un lanzamiento teatral de los Estados Unidos para noviembre de 2026.

«Jimmy Stewart es universalmente amado como actor. Realmente encarnó al Everyman «, dijo el director y productor Aaron Burns.» Todos lo conocemos de «Es una vida maravillosa», pero cuando descubrí su historia de la vida real como un héroe militar de la Segunda Guerra Mundial, me di cuenta de que la vida de Jimmy es una película increíble. Estoy realmente honrado de que Kelly Stewart-Harcourt y la familia Stewart hayan confiado Burns & Co. para compartir ‘Jimmy’ con el mundo, y estoy emocionado de ver a KJ Apa y el resto de nuestro increíble elenco dar vida a esta historia «.

Además de Burns, Justin Strawhand, quien escribió el guión, producirá junto a David Cook, Angela Galgani Sullivan y John Norton de Media Relled.

Los productores ejecutivos también incluyen al ex ejecutivo de Sony Andre Caraco, Jack McClintock, Bob Gordon, Sam Juergens, Amy K. Mitchell, Edwina Forkin, Kip Konwiser, Walter Krumm III y Brian Williams.

APA es representada por Uta, Luber Roklin Entertainment, Mandy Jacobsen, Red 11 Management y Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jaime Levine Sample & Klein. Alexander es representado por innovadores artistas Entertainment, Yumkas Entertainment; Los abogados son Gendler, Kelly y Cunningham. Max Casella es representada por innovadores artistas y ellipsis Entertainment Group.

Drew está representado por artistas innovadores, entretenimiento de bóveda y Yorn Levine. Works es representado por Joe S. Montifiore en Rafterman Media, Jennifer Allen en Viewpoint y el abogado Jeff Bernstein en Jackoway Austen Tyerman Wertheimer Mandelbaum Morris Bernstein Trattner Auerbach Hynick Jamie Levine Sample & Klein. Lilley es administrado por Mitch Clem Management y representa por artistas y representantes, el abogado es Meyer & Downs.

Burns & Co. está representado por Sam Curphey, Esq.