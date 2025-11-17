Kit Harington ‘se sintió muy extraño’ besando a Sophie Turner en una nueva película

Kit Harington dijo recientemente ¡Y! Noticias ese beso Sofía Turner durante el rodaje de su nueva película de terror fue “raro” después de que pasaron casi una década interpretando a los hermanos Jon Snow y Sansa Stark en las ocho temporadas de “Game of Thrones”, que concluyó en 2019. Harington y Turner se reunieron para filmar “El terrible» el otoño pasado. Turner dijo en “Late Night With Seth Meyers” en agosto que fue “vil” tener que besar a su ex hermano en pantalla Harington.

«Ella fue una de las que me envió esa película y de alguna manera no vio lo que yo vi en ella», le dijo Kit a E! News mientras promociona su nuevo papel en “The Family Plan 2” en Apple TV. “Pensé: ‘Estos tipos son amantes, ¿verdad?’ Me sentí muy extraño por eso. Pero era una buena oportunidad para estar con ella nuevamente y trabajar juntos… Fue un poco vergonzoso tener que subirse a una caja de manzanas para besarla porque ella es aproximadamente un pie más alta que yo. Pero aparte de eso, mi dignidad estaba bastante intacta”.

Harington agregó en la entrevista: “Lo maravilloso es que subimos al set juntos y nuestra amistad se encendió por completo nuevamente. Se sentía como estar en familia. Realmente lo hizo”.

Ambientada en el siglo XV, “The Dreadful” sigue a Anne (Turner) y su suegra Morwen, quienes viven en las afueras de la sociedad. Cuando un hombre (Harington) de su pasado regresa, desencadena una cadena de acontecimientos que trastornan la vida de Anne. La película, escrita y dirigida por Natasha Kermani, también está protagonizada por Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain y Jonathan Howard.

Turner apareció en “Tarde en la noche con Seth Meyers” en agosto y reveló por primera vez que tuvo que filmar escenas de besos con Harington.

“Entonces, le envié el guión a Kit, y él me envió un mensaje que decía: ‘Sí, me encantaría, pero esto va a ser jodidamente extraño, Soph’”, dijo Turner. “Y yo pensé: ‘¿De qué está hablando?’ Entonces estaba leyendo [the script] y es como, ‘Beso, beso, sexo, beso, sexo…’ Y luego digo, ‘Oh, caray, ese es mi hermano’. Lo sacamos de nuestras mentes, y luego entramos al set y es la primera escena de beso, y ambos tenemos arcadas. Realmente es vil. Fue lo peor”.

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de “The Dreadful”.