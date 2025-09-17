Kit Harington protagonizará una adaptación de dos ciudades para BBC, MGM+

Kit Harington está listo para liderar una nueva adaptación de la novela clásica de Charles Dickens «Una historia de dos ciudades«Para el BBC y MGM+.

Protagonizando junto a la ruptura «Game of Thrones» en la serie limitada de cuatro partes estará François Civil («Beating Hearts», «The Three Musketeers») y Mirren Mack («Miss Austen», «Hedda»). Hong Khaou («Sr. Loverman», «Lilting») está a bordo para dirigir con Daniel West («Gunpowder», «Top Boy») escribiendo el guión. La filmación comenzará en octubre.

Ambientada en 1782 Londres durante la guerra entre Francia y Gran Bretaña, «Una historia de dos ciudades» sigue a Lucie Manette (Mack), quien «tiene la vida en voluntad cuando recibe un mensaje de París: su padre, asumido muerto durante casi 20 años, puede estar viva», la serie ‘Synopsis dice. «El mensajero, el emigrante francés idealista, Charles Darnay (civil), es arrestado y acusado de traición. Lucie solicita la ayuda de un joven abogado brillante pero errático, Sydney Carton (Harington), para liberar a Darnay con la esperanza de que la llevará a París a su padre». Lo que sigue es un triángulo amoroso complejo ya que «ambos hombres luchan por ser dignos de su amor, y Lucie está desgarrada sobre cuál elegir», continúa la descripción de la trama. «Sin embargo, ninguno de los hombres, físicamente tan parecidos, espiritualmente polacos, puede escapar del otro. En cambio, se encuentran unidos en la vida y la muerte, a través de triunfos, tragedias, matrimonio y asesinato».

