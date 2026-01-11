Kit Harington estaba ‘enojado’ por el impulso para rehacer la temporada 8 de Juego de Tronos

Kit Harington le dijo recientemente al New York Times que estaba profundamente ofendido por petición viral 2019 para «Game of ThronesLa octava temporada se rehará con “escritores competentes”. La petición comenzó con un objetivo de 15.000 firmas y finalmente obtuvo más de 1,8 millones.

«Eso realmente me enojó», dijo Harington, destacando los esfuerzos de los escritores de la serie David Benioff y DB Weiss. «¿Cómo te atreves? Lo siento, así es como me siento. Creo que fue un nivel de idiotez que sólo puede surgir a través de las redes sociales».

<br />

Harington, quien protagonizó el drama de HBO como Jon Snow, le dijo al Times que estaba en rehabilitación cuando se estrenó la última temporada de “Game of Thrones”. Cuando salió, se sorprendió por la abrumadora negatividad, considerando el trabajo que él y el resto del equipo de producción habían realizado. Harington recordó que una escena de batalla tomó 55 días de filmación consecutivos para completarse.

El director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, que entonces era jefe de programación, dijo en 2019 que él y el equipo de “GOT” estaban al tanto de la petición, pero nunca «considerado seriamente» escuchando sus demandas de una nueva filmación.

«Hay muy, muy pocas desventajas de tener un programa enormemente popular, pero una que se me ocurre es que cuando intentas terminarlo, mucha gente tiene grandes opiniones sobre cómo debería terminar», dijo. «La petición muestra mucho entusiasmo y pasión por el programa, pero no fue algo que consideráramos seriamente».

La octava temporada de “Juego de Tronos” fue criticada por todo, desde el trato a sus protagonistas femeninas a su iluminación y cinematografía. La reacción más viral de la temporada se produjo después de que los fanáticos vieran un Taza de Starbucks fuera de lugar en una escena.