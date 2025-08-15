Kishtwar Cloudburst: el número de muertos aumenta a 50; La operación de rescate conjunta continúa







A pesar de fuertes lluviasLas operaciones de rescate y socorro se reanudaron la madrugada del viernes después de ser detenido durante la noche para buscar sobrevivientes atrapados bajo escombros y barro en la aldea de hits de Cloudburst en el distrito de Kishtwar de Jammu y Cachemira, dijeron las autoridades, informaron PTI.

Varias máquinas de movimiento de la tierra desplegadas por la administración del distrito se han unido a los esfuerzos para eliminar rocas gigantes, árboles desarraigados y postes de electricidad caídos, con el objetivo de acelerar las operaciones de rescate y socorro, agregaron las autoridades.

El desastre golpeó a Chositi, el último pueblo motorable en ruta al templo Machail Mata, alrededor de las 12:25 pm del jueves, dejando a 46 personas muertas, incluido dos personal de CISF, informó PTI.

Una gran cantidad de devotos se habían reunido allí para la Machail Mata anual yatraque comenzó el 25 de julio y está programado para concluir el 5 de septiembre. La caminata de 8.5 km hasta el santuario de 9,500 pies comienza desde Chositi, a unos 90 km de la ciudad de Kishtwar. El Yatra permaneció suspendido por segundo día consecutivo el viernes.

Hasta ahora, 167 personas han sido rescatadas con lesiones, mientras que los familiares informan 69 personas desaparecidas. Se cree que muchos más están atrapados después de que el diluvio aplastó un mercado improvisado, un sitio de langar (cocina comunitaria) para el Yatra y un puesto avanzado de seguridad, informó PTI.

Al menos 16 casas residenciales y edificios gubernamentales, tres templos, cuatro fábricas de agua, un puente de 30 metros y más de una docena de vehículos sufrieron daños en las inundaciones repentinas en las áreas de Chositi y aguas abajo, dijeron las autoridades.

Según lo informado por PTI, la operación de rescate y socorro, que se detuvo el jueves por la noche, se reanudó a primera luz a pesar de la continua lluvia, con la policía, ejércitoNDRF, personal SDRF y voluntarios locales buscan cuidadosamente a través de escombros para sobrevivientes.

Los videos capturaron torrentes de agua fangosa, limo y escombros corriendo por las empinadas laderas, destruyendo todo a su camino. Las casas fueron aplastadas, las rocas cayeron a las carreteras que bloquean el acceso, y el deslizamiento de tierra convirtió el paisaje una vez más verde en un terreno sombrío de color gris marrón.

Comisionado Adjunto Pankaj Kumar Sharma, junto con el Superintendente de Policía Senior KishtwarNaresh Singh, están estacionados en el sitio para supervisar la operación de múltiples agencias.

El número de muertos aumentó constantemente durante el jueves, y las autoridades temen que pueda aumentar aún más a medida que continúan los esfuerzos de rescate, informó PTI.

Las frágiles pendientes del Himalaya enfrentaron un desastre solo nueve días después de que las inundaciones repentinas causaron estragos en la aldea de Dharali de Uttarakhand, el distrito de Uttarkashi. Aunque solo una persona está confirmada muerta, 68 personas todavía son reportadas como desaparecidas.

