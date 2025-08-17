Kishtwar Cloudburst: 55 muertos, el ejército lidera los esfuerzos de rescate







Los esfuerzos de rescate y ayuda están en pleno apogeo en Jammu y Cachemira Kishtwar El distrito después de una inundación flash activada por Cloudburst durante el Machail Mata Yatra el 14 de agosto se cobró al menos 55 vidas, dijeron las autoridades el sábado, informó ANI.

El mayor general APS Bal, la Fuerza de Insurgencia de la Control de GOC – Delta, dijo que el ejército fue el primero en responder, llegando al sitio del desastre en 45 minutos. «Todas las fuerzas de seguridad están trabajando incansablemente para rescatar a las personas varadas y aliviar a los locales. El ejército indio fue el primero en responder, y seguimos ayudando con medidas de ayuda», dijo a los periodistas.

El ejército indio está liderando operaciones terrestres con el apoyo de la administración NDRF, SDRF, Bro, Policía y Local.

El líder de BJP, Ravinder Raina, confirmó que varias personas siguen desaparecidas. Agregó que el primer ministro Narendra ModiEl ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, y el Ministro de Defensa Rajnath Singh están monitoreando de cerca la situación. «Ha habido una gran pérdida de vidas y propiedades. Las operaciones de búsqueda aún están en marcha. PM Modi, Amit Shah y Rajnath Singh están supervisando personalmente los desarrollos. J&K CM Omar Abdullah también ha visitado el lugar», dijo Raina, informó ANI.

El teniente gobernador Manoj Sinha revisó las operaciones en Chashoti, Kishtwar, asegurando suministros esenciales ininterrumpidos a las familias afectadas. En una publicación sobre X, LG Sinha escribió: «Habló con los altos funcionarios y realizó un balance de las operaciones de rescate y socorro en Chashoti, Kishtwar. Me aseguraré de la reconstrucción de hogares dañados en inundaciones repentinas. También he dirigido a los altos funcionarios de ayuda inmediata y suministros esenciales sin interrupciones a los afectados».

Primer ministro Omar Abdullah confirmó que hasta el momento se han recuperado 55 cuerpos y anunciaron ex-Gratia del fondo de ayuda del CM: Rs 2 lakh para familias de los fallecidos, Rs 1 lakh para los heridos graves y 50,000 Rs para aquellos con heridas menores. También se proporcionará una compensación para casas dañadas: Rs 1 lakh para estructuras completamente destruidas, Rs 50,000 por daños severos y Rs 25,000 para casas parcialmente dañadas, informó ANI.

Abdullah además ordenó a los funcionarios que aceleren la restauración de la infraestructura dañada y los residentes aseguraron que el gobierno Se encuentra firmemente con Kishtwar durante esta tragedia.

(Entradas de ANI)





