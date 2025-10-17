Kirsten Niehuus elegida presidenta del Consejo Federal de Cine de Alemania

Kirsten Niehuus ha sido elegido presidente de la Junta Federal Alemana de Cineconocido localmente como FFA, la primera vez que se elige a una mujer para el puesto.

Variedad anticipó la cita en un artículo publicado en mayo en el Festival de Cine de Cannes aquí.

Niehuus, un abogado de formación pero con un ingenio perverso, sucede a Bernd Neumann, un estimado ex ministro de Cultura del gobierno alemán, que ha dimitido.

Hasta este verano, Niehuus había sido director general de Medienboard, el fondo cinematográfico para la región Berlín-Brandenburgo, un importante patrocinador de coproducciones internacionales. Niehuus había sido anteriormente directora ejecutiva adjunta de la FFA de 1999 a 2004, cuando pasó a Medienboard. Sarah Duve-Schmid, subdirectora ejecutiva de la FFA hasta junio, sucedió a Niehuus como directora de Medienboard.

La FFA es un organismo poderoso en el panorama cinematográfico alemán. El año pasado distribuyó 20 millones de euros (23,4 millones de dólares) a 50 proyectos para financiación de producción y guión, incluido dinero en efectivo para películas de Cannes como “Sentimental Value” de Joachim Trier y “Miroirs No. 3” de Christian Petzold, éxitos de taquilla como “School of Magical Animals 4” y títulos de autor como “The Entertainment System Is Down” de Ruben Östlund.

Es un momento emocionante para tomar las riendas de la FFA después de que Alemania renovara su estructura de financiación cinematográfica a finales del año pasado, con la ampliación de la cartera de financiación de la FFA para cubrir toda la financiación cinematográfica federal. Además, los productores alemanes ahora pueden reclamar hasta el 30% de sus costos de producción local (un aumento respecto del 20% anterior para largometrajes y hasta el 25% para producciones de televisión).

Pero los cambios legislativos no han ido lo suficientemente lejos a los ojos de muchos en la industria alemana y, en mayo, Niehuus dijo Variedad ella estuvo de acuerdo con este punto de vista. “Creo que la industria necesita una solución automática [production incentive] Es un esquema que es competitivo con los otros esquemas, como en Hungría», dijo. «Vemos que muchas producciones se filmarán en Hungría en lugar de en Alemania, y no vemos tantas producciones entrantes de Estados Unidos, sin mencionar el tema de los aranceles. No somos lo suficientemente atractivos para las grandes producciones americanas y eso, evidentemente, afecta a toda Alemania. Es Baviera tanto como Hamburgo o Berlín”.

Cuando se le preguntó si era optimista sobre la aprobación de la legislación que ofrecería un incentivo competitivo este año, dijo: «Crucemos los dedos. Quiero decir, eso espero. El optimismo es, ya sabes… después de tantos años en el negocio, hemos visto todo tipo de milagros para bien o para mal».