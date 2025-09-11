Kirsten Dunst rechaza ‘Trátalo en’ Reiniciar: ‘Dejémoslo’

No espere Kirsten Dunst estar animando a los Toros nuevamente en un «Dale» reiniciar.

En el estreno de su nueva película «Roofman», el actor nominado al Oscar fue preguntado por Entretenimiento esta noche Si alguna vez considerara regresar para una secuela de la amada comedia de 2000 adolescentes, a lo que ella respondió: «No. Estoy como, deja cosas buenas donde están».

Ella continuó: «No necesito ponerme un atuendo de porristas. Ni siquiera sé qué haría, ser, ser un entrenador o algo así. Dejemoslo como está».

Dunst protagonizó «Tring It On» como Torrance Shipman, el capitán de porristas de la Escuela Secundaria Rancho Carne de San Diego que tiene como objetivo llevar a su equipo a la victoria en el Campeonato Nacional. La película, coprotagonizada por Eliza Dushku, Jesse Bradford y Gabrielle Union, fue un éxito de taquilla y se ha convertido en un clásico de culto, lo que lleva a seis secuelas directas a video (ninguna de las cuales presenta a los miembros originales del elenco). Dunst ganó fama y aclamación por sus papeles en la trilogía «Spider-Man» de Sam Raimi junto a Tobey Maguire y como Marie Antoinette en el drama histórico de Sofia Coppola en 2006, y obtuvo su primera nominación de la nominación del Premio de la Academia para «The Power of the Dog» de Jane Campion en 2021.

Ahora, está encabezando «Roofman» de Derek Cianfrance junto a Channing Tatum. El título de TIFF cuenta la verdadera historia de Jeffrey Manchester, un ex oficial de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos que evadió a la policía escondiéndose en las paredes de un juguete «R» Us.

Cuando se le preguntó qué la atrajo al proyecto, Dunst le dijo a Entertainment Tonight: «Honestamente, fue Derek Cianfrance. Soy un fanático … para mí, él es un verdadero director de actor, ¿sabes?

Aunque un reinicio de «Bring It On» no está en las cartas, Dunst recientemente le dijeron a la revista Town & Country que le encantaría protagonizar un éxito de taquilla como la secuela de «Minecraft» para obtener algo de dinero extra y hacer algo que sus hijos realmente verían.

«¿Tal vez puedo hacer una película donde no pierdo dinero?» Dunst bromeó.