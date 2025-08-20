Kirsten Dunst protagonizaría ‘Minecraft 2’ para ganar un montón de dinero

Kirsten Dunst es bien conocido por asociarse con los aclamados directores, desde Sofia Coppola («The Virgin Suicides», «Marie Antoinette», «The Beguiled») hasta Lars von Trier («Meloncholia»), Jane Campion («El poder del perro»), Alex Genland («Civil War») y los próximos turnos en las nuevas películas de Derek CeianFrance («Ruben ‘)) («El sistema de entretenimiento está inactivo»). Pero a veces, Dunst solo quiere ganar dinero.

Hablando con Revista Town & Country Para una nueva historia de portada, la nominada al Oscar hizo la revelación sorpresa de que felizmente protagonizaría «Minecraft 2». ¿Por qué? «Porque a sus hijos les encantó el primero y porque le gustaría hacer un montón de efectivo», resumió la publicación, con Dunst agregando: «¿Tal vez puedo hacer una película donde no pierdo dinero?»

«Una película de Minecraft«Encabezado por Jack Black y Jason Momoa, dominaron la taquilla de primavera con $ 955 millones en todo el mundo, lo que la convierte en la tercera película más taquillera de 2025 hasta ahora. A pesar de las críticas en gran medida negativas, la película Energized Gen-Z audiencias y provocado redes sociales virales Tendencias que se hicieron cargo de la cultura pop. Es el tipo de película que es el opuesto directo de la reciente salida de Dunst impulsada por el autor, no es que ella se preocupe. De todos modos, tiene algunos proyectos Arthouse que se filman pronto, incluido el thriller de sirena «Reptilia» con Mikey Madison y una nueva colaboración de Coppola.

«Kirsten toma decisiones geniales», dijo Coppola a Revista Town & Country. «Ella nunca es hokey. Puede ser completamente sincera y en contacto con las emociones sin ser vergonzosa. Me encanta trabajar con ella y sé que me consigue, y estoy emocionada de que ella tenga la edad que ahora … siento que está en su edad de Gena Rowlands y puedo hacer roles complejos».

Por supuesto, Dunst siempre ha equilibrado a los favoritos de Arthouse y la tarifa populista. Ella interpretó a Mary Jane frente a Peter Parker de Toby Maguire en la trilogía original «Spider-Man» de Sam Raimi, que dice Marie Claire El año pasado, estaría más que feliz de regresar al género de la película de cómics «Porque te pagan mucho dinero, y tengo dos hijos, y yo apoyo a mi madre».

Lo siguiente para Dunst es «Roofman», la comedia criminal dirigida por Cianfrance con Channing Tatum. La película se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto el próximo mes antes de un lanzamiento teatral del 10 de octubre de Paramount Pictures.