Kirk Sommer de WME nombró a International Music Person del año

Musexpo ha anunciado Kirk Sommer, WMEEl socio principal y co-cabeza de música global, como su persona de música internacional del año para 2025.

Sommer será reconocido por sus esfuerzos de un año para ayudar a las carreras de Amy Winehouse, Adele, Andrea Bocelli, Artic Monkeys, Benson Boone, Billie Eilish, los asesinos y muchos más en un almuerzo de gala VIP de premios el 24 de marzo de 2026 en Burbank, California.

Como parte de una serie de reuniones de la industria de una semana, incluida la Cumbre Global de Synch and Brands, la Cumbre de A&R y otros eventos de marquesina, Musexpo reunirá a los tomadores de decisiones e innovadores clave de todo el mundo para examinar el futuro de la música, los medios y la tecnología.

Antes del almuerzo, Musexpo organizará una conversación principal con Sommer, ofreciendo una mirada rara y profunda en su viaje profesional, desde comenzar en la sala de correo de WME en 2000 hasta convertirse en un líder de la industria en representación musical global.

Sat Bisla, presidente y fundador de A&R Worldwide y Musexpo, declaró: «Kirk M. Sommer no solo ha dado forma a las carreras de algunas de las mejores voces musicales del mundo, sino que también ha ayudado a redefinir lo que significa una visión de la industria mundial y la visión que es una visión de la visión de hoy en día. privilegio de reconocer sus contribuciones sobresalientes al ecosistema musical mundial «.

+ + Ting-faiconocido como Lofai, ha sido nombrado presidente de Música de Warner Apacen Warner Music Group. A partir del 11 de agosto, tendrá su sede en Hong Kong, informando a Robert Kyncl, CEO de WMG. Todos los jefes de territorio musical grabado de la compañía en la región de Asia-Pacífico se informarán a Lofai.

Lofai se une a WMG del gigante de las telecomunicaciones PCCW, donde recientemente se desempeñó como CEO de su subsidiaria Makerville, una compañía de entretenimiento líder que se centra en la creación de contenido, la gestión de artistas y los eventos en vivo, y el director de operaciones de VIU, su plataforma de transmisión OTT regional. También ha escrito canciones exitosas bajo el seudónimo «Yu Ri».

Lofai said: “I’m excited to be taking up this incredible role. WMG has been rewriting the rules when it comes to how a music company works in our changing industry, and it has massive ambitions for growth in the APAC region. I look forward to collaborating with Robert and WMG’s teams around the world as we help more Asian artists hit the global stage, strengthen our incredible catalog, and find fresh, innovative ways to build passionate, loyal Basas de fanáticos «.

Kyncl adds: “Lofai will oversee many of our highest priority markets both today and in the future, with culturally diverse music scenes, filled with next generation talent and iconic copyrights. He brings his creative flair, business acumen, and connections throughout the digital economy to this super important role. Together, we’re committed to finding and developing artists with massive creative and commercial impact, evolving our suite of services, and growing our market share across the región.»

+ + Red Bull Records ha firmado artista country y galardonado compositor Barba de pynk (Sebastian Kole) junto con el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Sip», la tercera oferta de su EP debut, «Red Dirt Diaries», que llegará este otoño.

En la firma, Greg Hammer, director gerente de Red Bull Records afirma: «Pynk Beard combina sin esfuerzo sus raíces tradicionales del sur con letras culturalmente resonantes, creando un sonido verdaderamente original. Para verlo construir un leal seguido antes de lanzar cualquier música oficialmente ha sido increíblemente impresionante y habla de lo especial.

«¡Estoy muy agradecido de ser parte de la familia Red Bull Records!» Pynk Beard agregó. «Han sido increíbles al apoyarme en el lanzamiento de mis dos primeros sencillos ‘I Lived’ y ‘Mine Lord Willing’, y su verdadero interés y cuidado para mí como artista ha demostrado en cada acción. El futuro aquí es Bright y Pynk».

+ Marca de ropa de estilo de vida y fitness con sede en Los Ángeles Joven ha aprovechado el artista Lil Baby para protagonizar la última presentación de campaña de la marca que se lanzará en línea el 13 de agosto. «Youngla x lil baby» fusiona la ropa de calle con el estilo y la influencia de Lil Baby, e incluye ropa exterior y fondos de mezclilla destacados, camisetas gráficas y una chaqueta de cuero con el emblema de Batman.

+ + Adidas ha anunciado DJ-productor de DJ internacional multiplatino Tío Waffles Como el último talento global en unirse a «Superstar: The Original», una campaña que celebra la influencia duradera de la zapatilla en los deportes, la cultura y más allá. La asociación con el tío Waffles es la nueva entrega de Adidas de su campaña global protagonizada por un elenco multigeneracional de voces originales, incluidas Samuel L. Jackson, quien narra la campaña, así como Missy Elliott, Jennie, Anthony Edwards, Mark Gonzales, Glorilla, Toeezo Touchdown y Gabbriette.

+ + Registros 5020una división de Sony Musicha firmado cantante y compositor Carla Morrison a su lista.

Morrison, ganador de tres veces en el Grammy latino y dos veces nominado al Grammy, es ampliamente reconocida por su mezcla de indie pop y estilos alternativos. Originario de Tecate, Baja California, Morrison compartió noticias de su firma con 5020 discos a través de sus canales oficiales de redes sociales, publicando una carta de bienvenida del sello que le agradece por confiarles su música.

Lanzado en 2022, 5020 Records es una impronta musical de Sony que representa una línea dinámica de talento, incluidas Residente, Beele, Ca7riel y Paco Amoroso, Christina Aguilera, Kany García, Nathy Peluso, Kenia OS y Tini.