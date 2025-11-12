Kirby Smart revela lo que estaba haciendo Billy Napier en la práctica de la UGA

El Bulldog georgianoTenemos un gran enfrentamiento de peso pesado este sábado contra los Texas Longhorns. El martes, el ex entrenador en jefe de los Florida Gators, Billy Napier, fue visto en la práctica de Georgia. El entrenador en jefe Kirby Smart conoce bastante bien a Napier, ya que los dos entrenadores de la SEC fueron asistentes en Alabama con Nick Saban. Napier fue anteriormente entrenador en jefe de Louisiana-Lafayette antes de pasar a la SEC.

Billy Napier conoce bastante bien al próximo oponente de Georgia, ya que los Gators derrotaron a los Longhorns hace unas semanas. Mientras los Bulldogs se preparan para los Longhorns, tiene sentido que Kirby Smart quiera obtener información de Napier.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Los Georgia Bulldogs brindan actualizaciones clave sobre lesiones antes del enfrentamiento vs. Cuernos largos de Texas

Kirby Smart habla sobre las relaciones futbolísticas

En un reciente artículo de DawgNation.com, fue reveló lo que dijo Kirby Smart sobre el entrenador Napier:

«Quiero decir, la gente no entiende las relaciones entre los entrenadores», dijo Smart. «Los entrenadores tienen una hermandad y una fraternidad juntos, y su padre era buen amigo de mi padre. Su padre era muy buen amigo del entrenador Bobo, y todos crecimos en el estado de Georgia con nuestros padres entrenando fútbol americano en la escuela secundaria. Eran personas muy respetadas. Ha sido un amigo durante mucho tiempo, así que pasó por aquí, sí, pero eso fue todo».

El gran problema para Billy Napier fue vencer a Georgia. En la principal rivalidad de la SEC, Kirby Smart tuvo marca de 3-0 contra Billy Napier.

Florida ha jugado sólo un partido esta temporada sin Billy Napier, y fue contra Georgia. La universidad decidió despedirlo aproximadamente una semana antes del enfrentamiento.

En otras citas del entrenador en jefe Smart, señaló que realmente respeta a Steve Sarkisian de los Longhorns. Las «amistades» son fuertes en la SEC en este momento, pero sigue siendo la conferencia más difícil del fútbol universitario.

Más fútbol americano universitario en Heavy: Los comentarios recientes de Mike Norvell de FSU deberían dejar a los fanáticos desconcertados

Entonces, ¿qué significa que Billy Napier esté en la práctica de Georgia?

Billy Napier podría estar ayudando a la defensa de Georgia dándoles una idea de cómo le gusta a Texas ejecutar su ofensiva. El mariscal de campo Arch Manning todavía está resolviendo los problemas de su juego, e incluso recientemente se informó que se acercó al QB de Alabama, Ty Simpson, para pedirle consejo.

Sin embargo, es importante señalar que los Bulldogs no tienen problemas para vencer a Sarkisian y los Longhorns. En 2024, Georgia venció a Texas dos veces, y la segunda vez fue en el juego por el título de la SEC.

Entonces, si bien los rumores sugieren que Napier podría estar ayudando a los Bulldogs en su enfrentamiento contra Texas, también puede ser simplemente un control amistoso entre Kirby Smart y Billy Napier. Quién sabe, tal vez Napier se una a Kirby en un cuerpo técnico de Georgia que cuenta con muchos nombres destacados. en el fútbol universitario.

Más fútbol americano universitario en Heavy: se publican nuevas clasificaciones de la CFP; Georgia sigue siendo el equipo número 5 y seis de la SEC ‘dentro’