Kirby Smart, Georgia Bulldogs se enfrenta a Alabama en Test of Dynasty

Hace más de una década, Kirby Smart fue contratado para ser entrenador en jefe de la Bulldogs de Georgia. Desde entonces, Smart ha convertido a Georgia en una potencia nacional. Su mandato presenta campeonatos nacionales consecutivos en 2021 y 2022, tres títulos de la SEC y cuatro viajes a los playoffs de fútbol universitario.

Sin embargo, Smart ha dejado en claro esta semana que no está viviendo en el pasado, sino que se está centrando en lo que se avecina. Como ON3 informó«El entrenador en jefe de Georgia dice que la caza está lejos de terminar ”:

«Soy solo una de esas personas que nunca verán lo que hemos hecho. Es lo que aún podemos hacer».

Esa mentalidad ha sido esencial para evitar que Georgia se vuelva complaciente. Incluso después de llegar a la cima de la cima de múltiples campeonatos nacionales, el enfoque de Smart garantiza que los Bulldogs sigan motivados, buscando constantemente nuevas formas de mejorar y nuevos objetivos para perseguir.

Muchos jugadores en la lista actual de Georgia no estaban presentes para los campeonatos nacionales 2021 y 2022 de los Bulldogs, lo que solo aumenta su impulso para crear su propio legado. Se relaciona directamente con el mensaje de Smart sobre mirar hacia el futuro en lugar de detrás.

Este equipo no se contenta con vivir de la gloria pasada del programa. Con Alabama Al llegar a Atenas el sábado por la noche, el enfoque es demostrar lo que aún pueden lograr, no lo que ya se ha hecho.

Las apuestas son altas contra Alabama

En los últimos años, Alabama ha dominado a Georgia, ganando las últimas tres reuniones, incluidos los Juegos de Campeonato 2021 y 2023 SEC, así como el thriller de la temporada regular 41-34 de la temporada pasada en el que los Dawgs casi regresaron de un gran déficit. Que data de 2008, Georgia ha perdido nueve de sus últimos 10 juegos ante Alabama.

Kirby Smart y los Bulldogs entran en el enfrentamiento del sábado por la noche decidido a voltear el guión. Después de enfrentar preguntas sobre si su reciente dominio se ha deslizado, Georgia ahora tiene la oportunidad de demostrar que su estándar de campeonato todavía está vivo y bien. No hay mejor etapa para mostrarlo que contra Alabama bajo las luces de horario estelar.

El Crimson Tide tiene 2-1 para comenzar la temporada, pero han superado a sus oponentes 111-14 en sus últimos dos juegos. Parece que están empezando a dar su mejor paso después de una pérdida para Estado de Florida en su primer partido.

Los Bulldogs deberán estar en su mejor momento mientras se preparen para enfrentarse a un equipo de Alabama que está encontrando su ritmo en el momento justo.

Perspectivas 2025 para Smart y Bulldogs

Los Bulldogs han comenzado la temporada 3-0, incluida una victoria de regreso realmente impresionante contra Tennessee.

A pesar de su comienzo invicto de la temporada, Georgia ha mostrado algunas debilidades evidentes, especialmente en el lado defensivo del balón. Los Bulldogs permitieron 41 puntos a Tennessee, una actuación que planteó preocupaciones reales sobre su capacidad para ralentizar las ofensas explosivas a medida que el horario se endurece.

A lo largo de la carrera de Georgia como el principal programa de fútbol universitario, El dominio defensivo de Georgia ha sido fundamental para su éxito. El entrenador en jefe Kirby Smart atribuyó las luchas defensivas de principios de temporada a la falta de presión de mariscal de campo, señalando que los Bulldogs han logrado solo cuatro capturas en sus primeros tres juegos.

Esa carrera de pase tendrá que mejorar rápidamente a medida que Georgia se sumergiera más profundamente en su horario de la SEC. Los Bulldogs todavía enfrentan viajes duros a Auburn, Floriday Georgia Tech, junto con los enfrentamientos caseros de marquesina contra Ole Miss y Texas. Cada uno de esos juegos probará si esta defensa puede apretarse y jugar al estándar de campeonato que ha definido el programa de Kirby Smart.

Si bien los últimos cinco años han sido increíbles para Georgia, Smart y los Bulldogs saben que no pueden vivir en el pasado. Su enfoque está en escribir el próximo capítulo de éxito y ese capítulo comienza el sábado por la noche contra Alabama.