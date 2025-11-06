Kiran Rao y Vikramaditya Motwane lideran la programación de WAVES Film Bazaar 2025

El principal mercado cinematográfico de la India, Bazar de cine WAVESorganizado por la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico (NFDC), ha desvelado selecciones en todas las categorías para su 19ª edición.

La edición de este año reúne una combinación de cineastas de renombre y voces nuevas en el mercado de coproducción, el laboratorio de trabajo en progreso y la sala de visualización, reafirmando la posición del Bazar como la plataforma más vital del sur de Asia para la colaboración global.

Entre los nombres destacados, Kiran Rao regresa con “Shadow Hill: Of Spirits and Men”, producida bajo su marca Kindling Pictures. Vikramaditya Motwane participa como productor de “Teacher’s Pet”, mientras que el director ganador del BAFTA, Ben Crichton, presenta el documental entre el Reino Unido y la India “The Maharaja and Me”. Jouska Films de Shakun Batra produce “Kanda (No Onions)” y Shaunak Sen – cuyo “All That Breathes” fue nominado al Oscar – produce “Tyres Will Be Deflated”. Otras figuras notables incluyen a Devashish Makhija (“Joram”), Sarita Patil (“Three of Us”) y el actor y productor Ira Dubey (“The Daughter”).

El Mercado de Coproducción de este año presenta 22 proyectos narrativos y cinco documentales que abarcan 19 idiomas y ocho países. La programación refleja un fuerte equilibrio entre talentos establecidos y emergentes con historias que van desde sátiras sociales de universos paralelos hasta dramas íntimos y perspectivas indígenas. Los tres proyectos enfocados cuidadosamente seleccionados de NFDC – “Shamed”, “Smash” y “Tiger in the Lion Den” – destacan colaboraciones transfronterizas audaces, mientras que una asociación con Asia TV Forum & Market (ATF) de Singapur presenta la coproducción Filipinas-Singapur “Gloria”.

El Laboratorio de Trabajo en Progreso exhibirá cinco películas seleccionadas, incluida la coproducción entre India y Australia “Chevittorma” y “Khoriya”, respaldada por el cineasta Ashim Ahluwalia. Los mentores del programa incluyen a Philippa Campbell, Sandrine Cassidy, Kiki Fung, Nitin Baid y Sanyukta Kaza.

The Viewing Room 2025 contará con 230 películas en 33 idiomas, con 85 estrenos mundiales. La sección seleccionada WAVES Film Bazaar Recommends (WFBR) destaca 22 películas, incluido el título recurrente “Notun Gur”, que ha obtenido elogios en varios laboratorios internacionales.

Anteriormente conocido como Film Bazaar, el evento continúa el legado de NFDC de fomentar voces independientes y fomentar asociaciones globales para el cine del sur de Asia.

El mercado se celebrará del 20 al 24 de noviembre en el Marriott Resort de Goa junto con el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI).

Proyectos destacados del mercado de coproducción (Directores/Productores)

“Ulta (Señora)” – Paromita Dhar / Hyash Tanmoy

“Los que volaron” – Soumyak Kanti De Biswas / Ira Dubey

“Khei-Hea (Noche y día)” – Ashok Veilou / Shaunak Sur, Prateek Bagi, Alexander Leo Pou

“El Gerente” – Sandeep Sreelekha / Anuj Tyagi, Vipin Radhakrishnan

“Lo que queda sin decir” – Kallol Mukherjee / Devashish Makhija, Harsh y Aditya Grover

“Kanda (sin cebollas)” – Aarti Neharsh / Shakun Batra, Dimpy Agrawal

“kaket (ídoto)” – Stennsin Tankong / Rupe Sriin

“Una muerte anunciada” – Kislay / Tribeny Rai, Himanshu Kohli, Neha Malik

“Los neumáticos se desinflarán” – Rohan Ranganathan / Shaunak Sen, Aman Mann

“Mayapuri (Ciudad de las Ilusiones)” – Aranya Sahay / Mathivanan Rajendran

“Puthenkacheri (Secretaría)” – Rajesh K / James Joseph Valiyakulathil, Ved Prakash Kataria

“Sajdaa” – Mohammad Gani / Sanjay Gulati

“La mascota del maestro” – Sindhu Sreenivasa Murthy / Aishwarya Sonar, Shuchi Dwivedi, Vikramaditya Motwane

“7 a 7” – Nemil Shah / Nemil Shah, Rajesh Shah

“Katachua (La pluma)” – Sankhajit Biswas / Swaralipi Lipi

“Shadow Hill: De espíritus y hombres” – Bosco Bhandarkar / Kiran Rao, Tanaji Dasgupta

“Pushpavati (La Florecida)” – Manoj Kumar V / Nithin Krishnamurthy

“Swarnapuchhri” – Ritwik Goswami / Nidhi Salian

Proyectos enfocados cuidadosamente seleccionados por NFDC

“Avergonzada” – Dikssha Jyoti Routray / Sarita Patil

“Smash” – Maxim Kuznetsov / Ekaterina Golubeva-Poldi

“Tigre en la guarida de los leones (Amigos de la libertad)” – R. Sarath / Jolly Lonappan

Proyecto de asociación ATF

“Gloria” – Alaric Tay / Derek Judge, Rex López, Alaric Tay

Mercado de Coproducción Proyectos Documentales

“Colores del mar” – Jeffin Thomas / Sanju Surendran

“Devi” – Pranab Kumar Aich / Pranab Kumar Aich

“Nupi Keithel (Mercado de mujeres)” – Haobam Paban Kumar / Haobam Paban Kumar, Ajit Yumnam, Rajesh Puthanpurayil

“Simhastha Kumbh (Una gota de néctar)” – Amitabha Singh / Amitabha Singh

“El maharajá y yo” – Ben Crichton / Karl Hillbrick, Sue Graham

Selecciones de Work-in-Progress Lab 2025

“Khoriya” – Vishwendra Singh

“Azhi” – Hessa Salih

“Chevittorma” – Leo Tadeo

“Ustad Bantoo” – Arsh Jain

«Hija de Gambu» – Mohan Belwal

WAVES Film Bazaar recomienda (WFBR) 2025

“Ajedrez de palomas” – Viveka Deol

“Ecos de la manada” – Dipankar Jain

“Kichukhon” – Banamali Sarkar

“Khamosh Nazar Aate Hain” – Tejas Shankar Shukul

“Nacido ayer” – Raj Rajan

“Como una pluma en el viento” – Chahat Mansingka

“Hechos” – jai laxmi

“Aakuti” – Snigdha P. Roy

“Yapom Jonam” – Sounak Kar

“Chingam” – Abhay Sharma

“Gulab” – Samarth Puri

“Danza discográfica” – Shihab Ongallur

“Mappillai” – Jayakrishnan Subramanian

“La mano manchada de tinta y el pulgar perdido” – Yashasvi Juyal

“Umesh” – Vardhan V. Kamat

“Notun Gur” – Deyali Mukherjee

“Maaybaapache Aashirwaad” – Apurva Bardapurkar