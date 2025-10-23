Kingsley Ben-Adir y Archie Madekwe protagonizarán The Arrival

Estrellas británicas en ascenso Kingsley Ben-Adir (“Bob Marley: Un amor”, “Barbie”) y Archie Madekwe (“Lurker”, “Saltburn”) se unen para liderar el elenco de “The Arrival” junto a Joanna Scanlan (“After Love”, “Joy”) y Alex Descas (“Let the Sunshine In”, “Raising Colors”).

La película marca el debut como director del galardonado director de teatro Bijan Sheibani, basada en su aclamada obra del mismo nombre, y cuenta con una variedad de productores de prestigio detrás de la cámara en Michael Fassbender‘s DMC Film y Producciones de la casaque hizo “Cónclave”. Cornerstone se encarga de las ventas mundiales y lanzará el proyecto en el American Film Market.

Descrito como una “representación desgarradora de identidad, obsesión y traición”, “The Arrival”, que ahora terminó en Londres después de filmarse desapercibida en todo el Reino Unido, narra el reencuentro de dos hermanos perdidos hace mucho tiempo, Raheem (Madekwe) y Tom (Ben-Adir) en la edad adulta. Tom, el mayor de los dos, fue dado en adopción cuando era un bebé. La película examina la “experiencia estimulante y extraña” de conocer a un hermano de sangre por primera vez en la edad adulta. A medida que los dos se acercan, seducidos por la idea de que su historia compartida finalmente tiene sentido, deben enfrentar las verdades incómodas en el corazón de su familia y la decisión imposible que sus padres (Scanlan y Descas) tomaron hace treinta años.

Sheibani es un director ganador del Premio Olivier y “The Arrival” marcó su debut como escritor para teatro. Más recientemente, dirigió “Till the Stars Come Down” para el Teatro Nacional, que se trasladó con éxito al Teatro Royal Haymarket. Para televisión, escribió varios episodios de “One Day” para Netflix. Otros créditos aclamados como dirección teatral incluyen “Dance Nation” (Teatro Almeida), “Barber Shop Chronicles” (Teatro Nacional) y “The Brothers Size” (Young Vic).

“The Arrival” fue desarrollada por Sheibani con Film4 junto con DMC Film (“Kneecap”, “Calm With Horses”) y House Productions (“Conclave”, “The Iron Claw”), quienes también coprodujeron la película. Está cofinanciado por Film4 y el BFI (que concede financiación de la Lotería Nacional).

La película está producida por la ganadora del premio BAFTA y nominada al premio Emmy Tessa Ross (“Conclave”, “Slumdog Millionaire”), la nominada al premio Emmy Juliette Howell (“Brexit: The Uncivil War”, “Conclave”) y el ganador del BIFA Theo Barrowclough (“Scrapper”, “Mint”) para House Productions. Fassbender, nominado al Oscar y al BAFTA, Daniel Emmerson, nominado al BIFA y al BAFTA, y Conor McCaughan producen para DMC Film. Nell Green también produce la función. David Kimbangi es productor ejecutivo de Film4 y Ama Ampadu del BFI. Se ha estado rodando en el Reino Unido durante todo el verano.

«Después de haber trabajado con Bijan en su corto Morning Song, respaldado por Film4, y durante todo el desarrollo del guión, estamos muy orgullosos de ver cómo The Arrival cobra vida», dijo David Kimbangi, alto ejecutivo encargado de Film4. «El calibre del elenco y el equipo que se han unido a la película es testimonio de la innegable escritura de Bijan, su reputación en el teatro, y ha sido un placer colaborar con él, Theo Barrowclough y nuestros socios en el BFI».

Ampadu, ejecutivo senior de producción y desarrollo del BFI, añadió: «En ‘The Arrival’, Bijan Sheibani aporta su voz y estilo únicos para crear una película que explora hábilmente cuestiones de identidad y caminos no tomados. Tras su éxito en el teatro y basándose en su obra del mismo nombre, Bijan y su productor Theo Barrowclough han reunido un equipo fantástico y un reparto apasionante, liderado por Archie Madekwe y Kingsley Ben-Adir, para crear una ópera prima apasionante, impactante y sentida”.