Kings renueva las conversaciones comerciales con Land Kuminga antes de la temporada

Con el campamento de entrenamiento de la NBA a solo cinco días de distancia, el Reyes de sacramento han revivido los esfuerzos para adquirir Guerreros de Golden State agente libre restringido Jonathan GnamExplorando un signo y comercio que podría remodelar la lista del equipo.

De acuerdo a Sam Amick de la atlética Eso, si bien el progreso ha sido limitado, Sacramento sigue comprometido a llevar a la capital de California de 22 años.

«Si bien los dos equipos pasaron más de un mes sin discutir el asunto durante la última parte del verano, las fuentes del equipo dijeron que las conversaciones entre las dos partes se renovaron a principios de esta semana», informó Amick el miércoles. «Y aunque no se lograron un progreso significativo, es notable que los Reyes, que hayan ofrecido guardia veterano Monje Malik Y una selección de primera ronda de 2030 protegida por la lotería para tener la oportunidad de darle a Kuminga un acuerdo de tres años y $ 63 millones, no renuncia a traerlo a Sacramento esta temporada «.

Sacramento ve a Kuminga como un delantero versátil capaz de participar en un papel inicial, proporcionando atletismo, versatilidad defensiva y potencial de puntuación para complementar su núcleo joven.

Oferta de Kings sobre la mesa

Según los informes, la propuesta actual de Sacramento incluye al veterano guardia Malik Monk y una selección de primera ronda de 2030 protegida de lotería, emparejada para ofrecer a Kuminga un acuerdo de tres años y $ 63 millones. Ofertas anteriores involucradas Devin Carter, Saric Darioy dos selecciones de segunda ronda antes de que los Kings se actualizaran a Monk y el primer ronda protegido.

El campamento de Kuminga ha expresado un gran interés en Sacramento, citando la oportunidad de un papel inicial y minutos consistentes. Después de una reunión de zoom con el gerente general de Kings Scott Perry, el gerente general asistente BJ Armstrong y el entrenador asistente Doug Christie, Kuminga concluyó que Sacramento es la mejor opción para su desarrollo y estilo de juego.

«Él quiere ir [to Sacramento]» Andscape Marc J. Spears reportado en agosto. “Los Kings están ofreciendo un punto de partida, como la potencia hacia adelante, al lado de Keegan Murray y [Domantas] Sabonis. «

Obstáculos para un trato

A pesar del interés mutuo, quedan varios obstáculos. El contrato de Monk incluye una opción de jugador de $ 21.5 millones para 2027-28, una cifra que entra en conflicto con la flexibilidad salarial a largo plazo de Golden State. También hay incertidumbre sobre si Monk podría ser enrutado a un tercer equipo para facilitar el acuerdo, según Amick.

Además, los guerreros son reacios a separarse de Moisés Moody o Compañero de cascoAmbos se consideran parte integral del futuro del equipo. Las fuentes indican que la preferencia del estado de oro para retener a Hield y Moody tiene negociaciones comerciales complicadas.

Kuminga ha rechazado la última oferta de los Warriors, un contrato de tres años y $ 75.2 millones con $ 48.3 millones garantizados en las dos primeras temporadas, citando la ausencia de una opción de jugador en el último año. Su campamento ha dejado en claro que asegurar la opción del jugador y mudarse a un equipo donde puede comenzar son las principales prioridades.

Impacto en el futuro de Sacramento

Si se complete, el comercio le daría a los Kings un avance dinámico y alto capaz de contribuir de inmediato, mejorando la competitividad del equipo en la Conferencia Oeste. Agregar Kuminga junto a Murray y Sabonis fortalecería la alineación inicial de Sacramento mientras proporcionaba flexibilidad y profundidad.

La posible adquisición de Kuminga también subraya el compromiso de los Kings de construir alrededor de un núcleo joven, lo que indica la voluntad de invertir en talento a largo plazo para complementar sus estrellas emergentes. La medida podría acelerar el desarrollo de la lista de Sacramento y convertirlo en un contendiente de playoffs más formidable.

Cuenta regresiva para el campamento de entrenamiento

Con el campamento de entrenamiento inminente, el enfrentamiento de Kuminga se puede resolver en los próximos días, preparando el escenario para que Sacramento comience la temporada con una pieza clave en su lugar. El resultado de estas conversaciones podría dar forma no solo a la alineación de los Kings sino también a su trayectoria en la campaña 2025-26.