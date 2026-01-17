King MU se vuelve loco, el Manchester City se convierte en pollo y verduras en Old Trafford

VIVA – manchester unido vuelve a dar esperanza. Después de más de una década atrapados en la era de incertidumbre posterior a Sir Alex Ferguson, los Red Devils ofrecieron una tarde que hizo que el público Old Trafford Creo que el futuro puede volver a ser brillante.

El sábado por la tarde, hora local, en Old Trafford, el 17 de enero de 2026, fue testigo de ese resurgimiento. En el derbi de Manchester número 198, el United tuvo un desempeño extraordinario y derrotó. ciudad de manchester con un convincente 2-0, además de marcar el dulce comienzo de la era del entrenador interino Michael Carrick.

Durante los últimos 13 años, el United a menudo ha dado falsas esperanzas. El título de la Europa League con José Mourinho en 2017 y la dramática victoria sobre el PSG en la Liga de Campeones de 2019 hicieron soñar al público. Pero esos sueños siempre terminan en decepción.

Esta vez, si terminará igual o no. Pero al menos, durante una tarde completa en Old Trafford, eso no importó. No hubo nada más que alegría, una liberación de cargas y un sentimiento de pertenencia nuevamente a un equipo que durante mucho tiempo se había sentido extraño.

En este partido, el Manchester United se mostró agresivo, pulcro y lleno de energía. El City, que durante la última década ha sido a menudo una pesadilla, se vio obligado a jugar a la defensiva y apenas se movió. El marcador de 2-0 incluso pareció engañoso porque el United podría haber ganado con un margen mayor.

Michael Carrick inmediatamente se robó la atención. Muchos partidos dudaron de su capacidad, insinuando incluso su papel de cara al partido. Pero Carrick respondió a todas esas dudas sobre el terreno de juego. La audaz decisión de dejar a Matheus Cunha y Benjamin Sesko en el once inicial fue en realidad la decisión correcta.

El dúo formado por Kobbie Mainoo y Casemiro en el centro del campo se mostró sólido y disciplinado. Ambos se convirtieron en la base del juego dominante del United. Bruno Fernandes volvió a demostrar su clase de líder, marcando el ritmo y creando oportunidades peligrosas.

En primera línea, Amad Diallo parecía explosivo, mientras que Bryan Mbeumo, que acababa de regresar de la Copa Africana de Naciones, se convirtió en un azote para la defensa del City. El primer gol del United finalmente llegó por los pies de Mbeumo tras aprovechar un rápido contraataque iniciado por Fernandes.

El City intentó levantarse, pero sus esfuerzos siempre fracasaron. Erling Haaland estaba frustrado y carecía de toques peligrosos. Cada vez que el City intentaba atacar, el United rápidamente rompía su flujo de juego.