Kin de las víctimas de Pahalgam que buscan justicia, pero el gobierno deja que India juegue Pak: Sule







La líder del Partido Nacionalista del Congreso Nacionalista (NCP SP) liderado por Sharad, Supriya Sule, criticó el domingo al sindicato gobierno Para permitir que India juegue un partido de cricket contra Pakistán en la Asia Copa 2025, luego del reciente ataque terrorista de Pahalgam, informó el PTI.

Sule llamó al partido «desafortunado», especialmente porque las familias de las víctimas todavía están esperando justicia.

Este fue el primer partido de cricket de India-Pakistán desde el ataque de Pahalgam del 22 de abril, en el que 26 personas fueron asesinadas por terroristas presuntamente apoyadas por Pakistán. En respuesta, India llevó a cabo la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a los campamentos terroristas en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán (POK).

Según el PTI, Sule, el parlamentario de Baramati dijo: «Las familias de esas 26 víctimas todavía buscan justicia, pero el gobierno permitió que el partido de cricket continuara».

Ella recordó al público que el gobierno de la Unión había afirmado anteriormente que no habría conversaciones con Pakistándeclarando que «la sangre y el agua no pueden fluir juntos».

«Nos dijeron que no habría diálogo con Pakistán. Ahora, mientras no estamos hablando con ellos, todavía estamos jugando partidos de cricket, eso es trágico», agregó, según el PTI.

Supriya Sule dijo que su partido había apoyado a la Operación Sindoor de todo corazón, y enfatizó que el interés nacional siempre debe venir antes de los intereses políticos o familiares.

«Nuestro principio es: la nación primero, luego el estado, luego la fiesta y la familia, todos deberíamos unir y protestar contra el partido de India-Pakistán de hoy», dijo, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, el Uddhav Thackeray-Ledió a los trabajadores del partido Shiv Sena (UBT) el domingo protestó el domingo contra el partido de cricket de India-Pakistán en la Copa de Asia 2025.

El Shiv Sena (UBT) había anunciado anteriormente que protestará contra el permiso del gobierno liderado por BJP para el partido de cricket India-Pakistán a pesar del reciente ataque terrorista de Pahalgam en Cachemira.

El partido expresó fuertes objeciones por supuestamente ignorar las emociones de la nación por el bien de los negocios y el entretenimiento.

La protesta fue liderada por el líder de Shiv Sena (UBT) Tukaram (Suresh) Patil y la líder de ala femenina del partido Pragya Sakpal. Se le unió una gran cantidad de oficinas de Shiv Sena, líderes de Yuva Sena y miembros del partido de Ghatkopar West, Ghatkopar East y las circunscripciones de Mankhurd-Shivaji Nagar, dijo un comunicado oficial.

Anteriormente, el líder de Shiv Sena (UBT), Aaditya Thackeray. Asia Copa 2025Afirmar que participar en deportes con el país vecino a raíz del ataque de Pahalgam era una «burla de las emociones».

(con entradas PTI)





Fuente