Kimmel critica a Trump por albergar los honores del Centro Kennedy con menor calificación

Jimmy Kimmel Regresó a la noche el lunes después de sus vacaciones de invierno, y usó su primer monólogo de 2026 para burlarse. Donald Trump sobre las bajas calificaciones de Centro Kennedy Transmisión de honores.

«Sabes que fue anfitrión de una entrega de premios durante las vacaciones», dijo Kimmel en la parte superior del programa «Jimmy Kimmel Live!» del lunes. transmisión. “Después de alardear de lo gran presentador que es y de lo mucho mejor que yo y de lo enormes que serían sus índices de audiencia, Trump fue anfitrión de la transmisión televisiva de los Honores del Centro Kennedy con la calificación más baja de todos los tiempos”.

Los Kennedy Center Honors, celebrados el 7 de diciembre y organizados por Trump, promedió 3,01 millones de espectadoressegún un informe de Nielsen Live + Same Day Panel + Big Data. Eso representa una disminución del 25% con respecto a las cifras de 2024, que establecieron un mínimo histórico con 4,1 millones de espectadores.

«Vaya, odiaría ser el pasante de la Casa Blanca que tuvo que arrancar ese titular de todos los periódicos y comérselo», añadió Kimmel. «Sabes, según recuerdo, dijo que renunciaría si esto sucediera. Dijo: ‘Si no puedo vencer a Jimmy Kimmel, entonces no creo que deba ser presidente’. Oye, un trato es un trato. Vuelve a Mar-a-Lago.

Trump fue el primer presidente en funciones en la historia en albergar los Kennedy Center Honors, que celebran a “individuos cuyas contribuciones únicas han dado forma a nuestro mundo”, según el sitio web de la organización. Los homenajeados de 2025 fueron George Strait, Sylvester Stallone, KISS, Michael Crawford y Gloria Gaynor.

El presidente ha desarrollado una fijación con el Centro Kennedy durante su segundo mandato. En diciembre, él renombrado el foro histórico «El Centro Conmemorativo para las Artes Escénicas Donald J. Trump y John F. Kennedy». El cambio de nombre provocó un gran revuelo y varios actos programados cancelaron sus actuaciones en las consecuencias.