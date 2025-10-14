Kimberly Ryder y Azizah Salsha están divorciadas, Ustadz Khalid Basalamah revela las condiciones para casarse con una viuda

Jacarta – El mundo del entretenimiento de este año en Indonesia se ha llenado de noticias sobre la separación de parejas de celebridades, lo que es un reflejo de que las relaciones matrimoniales no siempre transcurren sin problemas. Entre lo más destacado de la separación ocurrida, el nombre de la actriz Kimberly Ryder y celebridades de Instagram Azizah Salsha También surgió como una figura pública cuyo matrimonio debe terminar en 2025.

Lea también: El significado religioso detrás de Patuk Sakinah: entre el amor y la fe



El matrimonio es un culto que trae felicidad a los musulmanes, porque en él se produce la unión de dos corazones que se aman en un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, en el Islam, el matrimonio con una viuda no puede realizarse al azar porque existen disposiciones y leyes que deben tenerse en cuenta. Entonces, ¿por qué un hombre no puede simplemente casarse con una viuda?

Lea también: Yusuf Mansur abre un servicio de oración en línea que penetra directamente en los cielos, esta es la ley sobre la venta de servicios de envío de oraciones



En respuesta a esto, Ustaz Khalid Basalamah a través de la transmisión oficial de Khalid Basalamah en YouTube proporcionó una explicación sobre la ley sobre el matrimonio con una viuda.

Según él, a un hombre no se le permite casarse con una viuda por descuido. Porque en el Islam existen ciertas disposiciones y leyes que regulan el matrimonio con una viuda.

Lea también: ¿Se puede conseguir un préstamo de coche sin usura? esta es la explicacion



Es importante que un hombre comprenda las reglas antes de continuar. En una de sus conferencias, Ustaz Khalid Basalamah recibió una pregunta de una congregación que preguntaba sobre la legalidad del matrimonio de viudas sin el permiso de los padres o sin un tutor.

«¿Está permitido que una viuda se case sin el permiso de sus padres o sin tutor?» preguntó uno de los congregados, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Respondiendo a esta pregunta, Ustaz Khalid Basalamah respondió firmemente que incluso si es viudo, casarse sin permiso o sin un tutor es haram.

«Harom, no. Nunca abras la puerta», dijo Ustaz Khalid Basalamah.

Ustaz Khalid Basalamah explicó que todavía hay muchas opiniones en la sociedad que afirman que una viuda puede casarse sola. Sin embargo, este punto de vista se considera débil y proviene de una de las opiniones del Imam Abu Hanifah.

Añadió que, aunque el Imam Abu Hanifah una vez argumentó que las viudas podían casarse solas, en otra opinión enfatizó que esto no estaba permitido.

Ustaz Khalid Basalamah se refirió más tarde al hadiz del profeta Mahoma como la principal base jurídica.