Kimberly Ryder descargó el hecho de la relación de Baim Wong-Paula Verhoeven, ¿se han movido el uno al otro?

VIVA – Kimberly Ryder Recientemente en el centro de atención público después de revelar un hechos sorprendentes sobre la intensidad de la reunión entre una ex pareja casada, Baim wong Y Paula Verhoevenpost-su división. Este reconocimiento al mismo tiempo enfría la especulación pública que había considerado la relación entre los dos estirados drásticamente después de separarse.

Leer también: Filas de artistas femeninas exigieron una vida baja durante el divorcio, Tasya Farasya es solo RP. 100



Kimberly, conocida como una amiga cercana de Baim Wong, negó directamente el tema de la cercanía romántica que se le había dirigido con el padre de dos hijos.

Afirmó que su relación con el contenido del actor y el creador era puramente limitada. Esta afirmación abrió el camino para que Kimberly explicara la dinámica de las relaciones actuales de Baim y Paula.

Leer también: Baim Wong dijo que su caso de divorcio con Paula hace algún tiempo influyó en la condición de salud de su padre



Según Kim, el apodo de Kimberly Ryder, Baim y Paula, aparentemente se reunieron rutinariamente a pesar de que sus lazos matrimoniales habían terminado. El elenco de la película y la telenovela incluso afirmó haber estado en el medio de su reunión, lo que dio una perspectiva directa sobre la condición de la relación entre los dos. Esta reunión no fue la primera vez.

«También son cada vez que se encuentran, porque este no es el primer evento (se conocieron). Hace unas semanas también se conocieron, también hubo un evento allí.

Leer también: ¿Baim Wong se declaró en quiebra después del divorcio de Paula Verhoeven?



Kimberly explicó que la atmósfera creada en estas reuniones estaba muy relajada y lejos de la tensa impresión que el público podría imaginar después de la separación. Según él, la tensión que había envuelto su relación después del divorcio había cumplido 360 grados.

Además, Kim dijo que tanto Baim como Paula ahora se han «mudado» de la difícil fase de post-separación.

«Solo relájate. Solo relájalos. Ya se movieron el uno al otro», explicó Kimberly.

Además del estado de separación, la comunicación entre Baim y Paula seguramente permanecerá establecida. Kimberly Ryder reveló que la interacción de las dos figuras públicas se centró principalmente en los intereses de su bebé. Los asuntos relacionados con la crianza de los hijos y las necesidades de los niños son una prioridad que requiere que permanezcan en contacto.

«Tal vez porque todavía es nuevo, todavía es Rush, ¿verdad? En realidad, últimamente, Wa Wa sobre el niño, claro, todavía se comunicará cuando se trata de niños», explicó.

La comunicación que existe, especialmente a través de mensajes cortos, muestra el compromiso de ambos para llevar a cabo el papel como un padre conjunto (coparentía) bien.

Al final de la entrevista, Kimberly se ve incómoda cuando continúa siendo instado con respecto a más detalles sobre la relación personal de la ex pareja. Mientras se reía, dio una breve respuesta que mostraba las limitaciones de su privacidad.

«Ese no es mi negocio».

Esta declaración confirma que la información que transmitió se basó exclusivamente en observaciones como amigos, y decidió no intervenir más los asuntos personales de Baim y Paula.

Esta información de Kimberly Ryder dio una imagen positiva de la relación entre Baim Wong y Paula Verhoeven, quienes mostraron su madurez frente a la separación y manteniendo la armonía en interés de los niños.