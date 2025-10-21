Kim Soo Hyun se enfrenta a Rp. Juicio por demanda de 5.800 millones después de su gran escándalo

VIVA – Famoso actor surcoreano Kim Soo Hyun se está preparando para afrontar el primer juicio por una demanda de indemnización de 500 millones de wones (alrededor de 5.800 millones de rupias) presentada por una conocida marca de cosméticos. Esta demanda surgió luego de que la marca rescindiera su contrato de colaboración con Kim Soo Hyun debido a la gran polémica que arrastró su nombre a principios de este año.

Lea también: La última actualización sobre el escándalo con Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun brinda evidencia sorprendente a la policía



Según informes de fuentes legales, el juicio inicial está programado para el 21 de noviembre en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, unos siete meses después de que se presentara la demanda oficial en abril pasado. Este caso comenzó con la decisión de Brand A, una compañía de cosméticos, de rescindir el contrato publicitario de Kim Soo Hyun en medio de la presión pública sobre los rumores de su relación personal con la fallecida actriz Kim Sae Ron, así como cuestiones difundidas por el canal de YouTube Garosero Research Institute. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Los salarios de los actores coreanos se han disparado hasta alcanzar los 152 mil millones de IDR, Lee Jung Jae es el más caro.



En marzo de 2024, la Marca A anunció públicamente su decisión:

«A la luz de la reciente controversia, y para defender los principios de integridad y confianza, hemos decidido poner fin a nuestra colaboración con Kim Soo Hyun y su agencia», citado por coreaboo el martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: La negación de Kim Soo Hyun: los registros militares demuestran que nunca salió con Kim Sae Ron cuando era menor de edad



De hecho, se supone que el contrato de cooperación será válido hasta agosto de 2025, por lo que esta rescisión anticipada tiene el potencial de causar grandes pérdidas financieras.

La decisión de Brand A se tomó después de que una vieja foto de Kim Soo Hyun con Kim Saeron circulara nuevamente en las redes sociales en marzo de 2024, generando especulaciones sobre la relación pasada de los dos.

El YouTuber Kim Seui del canal Garosero Research Institute incluso acusó a Kim Soo Hyun de tener una relación inapropiada con Kim Sae Ron cuando la actriz aún era menor de edad, acusación que Kim Soo Hyun negó rotundamente en una emotiva conferencia de prensa. Calificó las acusaciones de “calumnias viciosas”.

A pesar de haber proporcionado aclaraciones, varias empresas aun así retiraron sus contratos de cooperación, y las reclamaciones de indemnización total alcanzaron los 7.300 millones de wones o alrededor de 77.000 millones de IDR. Varios informes afirmaron que el apartamento de lujo de Kim Soo Hyun en el área de Seongsu-dong, así como activos por valor de más de 3 mil millones de wones, han sido congelados temporalmente.