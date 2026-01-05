Kim Seon Ho y Go Youn Jung celebran un evento para fans ¿Se puede traducir este amor? en Yakarta el 16 de enero de 2026

VIVA – Llegan buenas noticias para los amantes de los dramas coreanos en Indonesia. Kim Seon Ho Y Ir Youn Jung Es seguro que saludará a los fans indonesios directamente a través del Fan Event. ¿Se puede traducir este amor?? Este evento especial se llevó a cabo como parte de la promoción del último drama que reúne a los dos como actores principales.

El evento para fans de Kim Seon Ho y Go Youn Jung está programado para el 16 de enero de 2026 en Kota Kasablanka, Yakarta. La presencia de estos dos importantes actores surcoreanos se convirtió inmediatamente en un punto culminante, considerando su creciente popularidad en el escenario internacional. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Kim Seon Ho y Go Youn Jung

Ambos también mostraron un gran entusiasmo por conocer directamente a los fans indonesios. Al subir un vídeo a la cuenta oficial de Instagram de Netflix, Kim Seon Ho y Go Youn Jung transmitieron un cálido saludo.

«¡Hola +62 personas! Soy Kim Seon Ho de Can This Love Be Translated? Y soy Go Youn Jung. El 16 de enero de 2026, iremos a Yakarta para conocerlos a todos. ¡Estamos ansiosos por conocerlos a todos! ¡Así que nos vemos a todos!» citado en Instagram @netflixid el lunes 5 de enero de 2025.

Drama ¿Se puede traducir este amor? en sí es el último drama coreano del género de comedia romántica de Netflix que saldrá al aire el 16 de enero de 2025. Este drama fue producido por Pinella Productions Srl y dirigido por Yoo Young Eun, con un guión escrito por el famoso dúo de escritores surcoreanos, Hong Jung-Eun y Hong Mir-Ran. Ambos tuvieron anteriormente un gran éxito a través de dramas legendarios como The Greatest Love y Hotel del Luna.

La historia de este drama se centra en un encuentro inesperado entre un traductor multilingüe y una destacada actriz. Kim Seon Ho interpreta a Ju Ho-jin, un lingüista que habla inglés, japonés e italiano con fluidez. Mientras tanto, Go Youn Jung interpreta a Cha Mu-Hee, una celebridad alegre que está llena de entusiasmo pero tiene una visión pesimista del amor.

Su relación comenzó a partir de un vínculo profesional como compañeros de trabajo, pero sus diferentes perspectivas sobre el amor en realidad desencadenaron varios malentendidos que fueron a la vez divertidos y adorables. Ju Ho-jin, que cree en el amor, tiene que enfrentarse a Cha Mu-Hee, quien se rinde fácilmente y ya no cree en ese sentimiento.