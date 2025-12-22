Kim Sang Sik dijo después de que Vietnam fuera acusado de utilizar chamanes en los SEA Games de 2025

VIVA – Entrenador Equipo Nacional vietnam sub-23, Kim Sang Sikfinalmente se pronunció sobre la acusación indirecta de que utilizó magia negra cuando llevó a Vietnam a ganar la competición de fútbol masculino. Juegos del MAR 2025.

Lea también: Dulce final desde Tailandia, el último grupo de atletas indonesios llegó después de imprimir una historia de 91 medallas de oro



Vietnam Sub-23 se proclamó campeón tras lograr una espectacular victoria por 3-2 sobre la anfitriona Tailandia en la final. El partido estuvo lleno de tensión después de que los Golden Star Warriors perdieran 0-2 en la primera mitad.

Al entrar en la segunda mitad, Vietnam se levantó. Los goles de Khuat Van Khang y sus compañeros devolvieron el nivel al marcador. El partido continuó en la prórroga, antes de que Vietnam consiguiera la victoria con un gol decisivo en la prórroga.

Lea también: KOI elogia la gran atención del presidente Prabowo y el contingente está máximamente motivado en los SEA Games 2025



Este dramático resultado plantea cuestiones desagradables. Kim Sang Sik fue acusado de utilizar prácticas chamánicas o magia negra para llevar a su equipo a ganar una medalla de oro.

Respondiendo a estas acusaciones, el técnico surcoreano dio un firme desmentido. Según él, en el deporte moderno no hay lugar para cosas místicas.

Lea también: Calendario de la selección de Indonesia en la Liga de Naciones AFC, aquí está la explicación de la AFC



«Cosas como los milagros o la magia son difíciles de aplicar en los deportes. Los jugadores han sudado y derramado lágrimas para lograr lo que la gente llama un milagro», dijo Kim Sang Sik, citado por VNExpress.

Destacó que el éxito de Vietnam fue puramente resultado del trabajo duro, la preparación minuciosa y el espíritu de lucha de los jugadores.

«No me gusta ni odio que la gente piense que uso magia negra. Lo único que hago es seguir preparando al equipo para que pueda hacer el mejor partido para la afición», recalcó.

Kim Sang Sik también repasó el transcurso del partido final. Admitió que su equipo estuvo bajo presión en la primera parte, por lo que no supo controlar el juego y encajó dos goles primero.

Sin embargo, la situación cambió en la segunda mitad. Que los jugadores se mantengan en óptimas condiciones físicas es una de las claves para la reactivación de Vietnam.

«Los jugadores estuvieron tan tensos en la primera mitad que no pudieron demostrar lo que habían preparado. Perder 0-2 fue ciertamente una situación preocupante», dijo Kim.

El técnico que alguna vez defendió a la selección de Corea del Sur reveló luego el mensaje que pronunció en el vestuario para elevar la mentalidad de los jugadores.