Kim Novak habla de Doc ‘Vértigo de Kim Novak’

Kim Novak decidió alejarse de Hollywood en 1966, en el apogeo de su fama, porque se sentía como lo correcto. La leyenda de la pantalla, ahora de 92 años, también confiaba en sus instintos el año pasado cuando el director Alexandre O. Philippe le pidió que fuera objeto de un documental.

«De alguna manera me sentí que estaba destinado a ser», dice Novak.

Doc de Philippe «Vértigo de Kim Novak«Combina imágenes de archivo raras con reflexiones personales de Novak para rastrear su camino desde el ícono del cine de mediados de siglo hasta un artista ferozmente privado.

«Pensé que era una buena idea hacer [this film] En cierto modo, porque era una oportunidad para concluir mi vida «, dice Novak.» Como lo harías en un confesional, expresé las cosas que importaban y significaban algo para mi vida «.

La película debutó el 1 de septiembre en el Festival de Cine de VeneciaDonde Novak recibirá el Golden Lion para el logro de por vida.

Novak inadvertidamente se convirtió en una leyenda de la pantalla a la edad de 21 años cuando viajó a Los Ángeles desde Chicago en busca de trabajos de modelaje. Novak fue inmediatamente «descubierto» y, después de firmar un contrato en Columbia Pictures, se convirtió en una estrella de Hollywood. También se convirtió en el principal sorteo del mundo a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960 gracias a las películas que ahora se consideran clásicos como «Picnic» de Joshua Logan (1955), «The Man With Golden Arm» de Otto Preminger (1955), Pal Joey (1957) de George Sidney y, del curso de Alfred Hitchock, «Vértigo» (1958).

Además de protagonizar películas junto a Jimmy Stewart y Frank Sinatra, Novak creó su propia compañía de producción y se declaró en huelga para renegociar un salario. Pero después de una década más o menos en el centro de atención, Novak abandonó a Hollywood por una vida más simple en Oregon.

«Este león dorado para el logro de la vida celebra una estrella que fue emancipada, un rebelde en el corazón de Hollywood que iluminó los sueños de los amantes del cine antes de retirarse a su rancho en Oregon para dedicarse a la pintura y a sus caballos», dijo el jefe del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera.

Inicialmente, Philippe contactó a Novak sobre un documental en el que estaba trabajando en el que se centró en la secuencia final de «Vértigo». El director quería «conseguir a Kim en el registro».

«La forma en que se desarrolló es que Sue Cameron (gerente de Novak) finalmente se acercó y dijo que había visto algunas de mis películas y que había estado buscando a alguien para hacer un retrato de Kim durante mucho tiempo», dice Philippe. «Ella dijo: ‘Creo que eres el chico. ¿Estarías interesado en hablar con Kim?’ Entonces, por supuesto, dije que sí de inmediato «.

El resultado es un documento de 77 minutos que no es una biográfica cronológica típica de una estrella, sino un retrato íntimo de un ser humano que se refleja en una carrera extraordinaria y, posiblemente, la educación ordinaria que lo condujo a él.

«Cuando haces un retrato de alguien, hay un millón de formas en que puedes abordarlo, y lo último que me interesa hacer es hacer un carrete destacado», dijo Philippe. «Si crees que esa es la historia más relevante sobre Kim Novak, entonces ver esta película podría no ser para ti. Esta es una película personal para Kim y una película personal para mí. Esta es la primera vez que me pongo en una de mis películas, y aunque no era la intención al principio, se hizo claro muy rápido que es lo que da a la película emocional. Se trata de comprender Kim y su verdad personal, así como mi pasión, como mi pasión, es muy rápido que nuestra conexión es la película.

En el doctor, Novak revela que su padre no era fanático de su éxito y que su madre siempre le dijo que ella «era la capitana de su propio barco».

«No tenía idea de cuánta influencia [my mother] estaba teniendo sobre mí para hacer lo que creía y quería que siguiera «, dice Novak.» Porque creo que probablemente sintió lo importante que era y que tal vez quería que hiciera todas las cosas que deseaba haber podido hacer «.

Novak invitó a Philippe a pasar por su ático, que contenía un tesoro de fotografías, diarios y álbumes de recortes.

«Había cajas sobre cajas sobre cajas en su ático», dice Philippe. «Una de las mayores alegrías de trabajar en este proyecto fue que cuando me abrió su ático, pasaríamos por todo en tiempo real. No sabía lo que había allí: encontré algunas cosas de ella que no sabía que existían. Las cosas que no había visto probablemente en décadas. Ese proceso de descubrimiento era tan especial y divertido».

Una caja, que no había sido abierta en décadas, contenía el traje gris Novak usaba como Madeleine Elster en «Vértigo».

«Mi recuerdo de ese traje es cuánto no me gustó», dice Novak. «Fue rígido. Siempre sentí que llevaba una camisa de fuerza. Tampoco me gustó la forma en que me miraba. No me identificaba con eso, pero, por supuesto, eso es lo que lo hizo bien en la película».

Philippe captura a Novak revelando la caja.

«Cuando abrí la caja y la toqué, de repente no fue rígido», dice Novak. «Era tan suave. Se había vuelto suave a lo largo de los años, y me hizo darme cuenta de cómo probablemente me volví más suave en mis años, también a través de la experiencia. Eso me tocó profundamente porque mostró cómo el tiempo puede marcar una gran diferencia en cómo miras las cosas y cómo definitivamente aprendes a apreciar todo en la vida. Cuanto más cerca llegues a la muerte, te das cuenta de lo increíble que es la vida».

La película también profundiza en los sentimientos de Novak sobre su belleza, que ella describe como «usar una corona de espinas».

«Todavía lo miro de esa manera», dice Novak. «Por supuesto, es lo que me llevó allí, pero porque para mí, especialmente en Hollywood, fue una discapacidad en cierto modo. Quiero decir. Es por eso que siempre quisieron que jugara partes de cómo se veías más de lo que te sentías. Hubo películas de las que me hubiera encantado haber sido parte porque podría haber entrado en la profundidad de mis sentimientos en lugar de que me parecieras».

La complicada relación de amor y odio de Novak con Hollywood se disecciona en todo el documental.

«En última instancia, la película trata sobre una mujer que ha tenido que luchar constantemente para permanecer fiel a sí misma, contra las fuerzas que intentaron moldearla y darla a alguien que no era», dice Philippe. «La película, por supuesto, se llama» Vértigo de Kim Novak «, y la estructura de la película es una estructura de cuatro actos, pero es una estructura espiral. Seguimos volviendo a esta idea de que Kim salga de Hollywood, pero cada vez que volvemos a eso, es por una razón diferente».