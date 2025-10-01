Kim Kardashian, Kris Jenner Sue Ray J: difamación, reclamo de extorsión

Kim Kardashian y Kris Jenner Cantante de R&B demandado Ray J El miércoles, alegando que los difamó cuando afirmó que estaban bajo una investigación federal de RICO.

La demanda alega que Ray J ha intentado explotar la fama de los Kardashians desde una «relación fugaz» con Kim que terminó hace 20 años.

La demanda alega que Ray J primero planteó la idea de que los Kardashians deberían ser investigados penalmente en un especial de TMZ en mayo, cuando dijo que los cargos de extorsión serían «apropiados».

Revisó el tema en una transmisión en vivo del 24 de septiembre, cuando dijo: «El RICO federal estoy a punto de caer sobre Kris y Kim está a punto de estar loco», y «los federales están llegando», dice la demanda.

«Las declaraciones públicas de Ray J son descaradamente falsas», dice la demanda. «No existe una investigación federal … La conducta de Ray J representa un abuso atroz de las redes sociales y las plataformas públicas para armarse mentiras sobre investigaciones criminales inexistentes y conscientes de que tales acusaciones, incluso cuando son de fundamento, llevan el poder de dañar los medios de vida de los demandantes y las reputaciones con ganados duros».

La demanda alega que los comentarios recientes se ajustan a un patrón de comentarios sensacionalizados e inflamatorios de Ray J a lo largo de los años.

Para calificar como difamación, las declaraciones de Ray J tendrían que ir más allá de las opiniones meramente hostiles y, en cambio, afirmar una declaración falsa probablemente falsa.

La demanda alega que los comentarios de Ray J sobre la transmisión en vivo se pretendían como «afirmaciones objetivas», y no su especulación.

En la queja, se le cita diciendo «los federales están llegando, no hay nada que pueda hacer al respecto», y «cualquiera que sea genial con Kim, necesitan decirle ahora que la lluvia viene, los federales se acercan».

También dijo: «Es peor que Diddy», haciendo referencia a los cargos federales de tráfico y RICO contra Sean «Diddy».

Sus comentarios fueron Recogido por TMZ. Como resultado, la demanda establece, los Kardashians «han estado en el centro de una tormenta de los medios de comunicación especulando sobre su presunto comportamiento criminal».

Kardashian y Jenner están representados por Alex Spiro, quien ha manejado varios otros casos de celebridades.