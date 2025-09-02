Kim Kardashian, Kenia Barris eligió cuatro en el ‘Chat grupal’ de La La Anthony

Yaya Dacosta, Melanie Liburd, Rebecca Rittenhouse y Stephanie Suganami se han unido La La Anthony en el elenco de «Chat grupal«, Un piloto de Hulu producido por Kim Kardashian y Kenia Barris Basado en el libro de Anthony 2014 «The Love Playbook: Rules for Love, Sex and Happiness».

«Chat grupal» fue Primero anunciado para estar en desarrollo en Hulu En agosto de 2024, junto con la noticia de que Kardashian había entrado en un primer acuerdo en 20th Television, lo que se suma a una creciente serie de proyectos de Disney. Además de la serie de realidad de su familia «The Kardashians», que ha transmitido en Hulu durante seis temporadas hasta ahora a partir de 2022, Kardashian apareció en «American Horror Story: Delicate» en FX y será vista como la estrella y productora ejecutiva del drama legal de Ryan Murphy «All’s Fair» en Hulu.

Aunque Kardashian no es un miembro principal del elenco en «Grupo Chat», servirá como narradora e estrella invitada.

Según el Logline oficial para «Chat Group», la serie es una «comedia satírica sobre seis moscas, mujeres exitosas de unos cuarenta años que han conquistado LA y aparentemente lo tienen todo. Pero detrás de sus vidas perfectas es un chat grupal que la verdadera historia, una que es la línea del corazón de su amistad y donde el verdadero drama se desarrolla.

Más por venir …