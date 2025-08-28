Kim Kardashian golpea la política de inmigración de Trump en Venecia

Kim Kardashian fue honrado en Venecia el jueves por la noche en Diane Von Furstenberg’s Premios DVFque reconoció su trabajo como defensor de la reforma penitenciaria. Kardashian aprovechó la oportunidad para hablar sobre el sistema de justicia y golpear la política de inmigración del presidente Trump.

En una mesa redonda con periodistas antes de recibir el premio, que fue presentada por Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar una cadena perpetua en prisión, se le preguntó a Kardashian sobre las redadas de hielo en curso en los Estados Unidos.

«En las noticias que escuchas, ‘Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes y están tratando de ayudar a nuestro país’. Pero luego escuchas sobre todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y tantas personas que forman parte de nuestro país se ven afectadas ”, dijo. «Gente que conozco. Gente mis amigos conoce».

Kardashian continuó eso: «Quieres creer que hay un poderoso mensaje en protección, pero entonces ves que realmente no está sucediendo así». Ella agregó: «Es realmente difícil, pero creo que tenemos que hacer lo que podamos para proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país».

La estrella de realidad y el empresario han abogado por la reforma de la justicia penal durante varios años. Young fue la segunda persona que Kardashian fue a la Casa Blanca en nombre de pedir su clemencia, luego del perdón de Alice Johnson en 2020. Detenido a los 22 años, Young fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por un delito de drogas de nivel inferior y cumplió 11 años antes de que Trump conmutó su sentencia en 2021. asesinando a sus padres en 1989. A los hermanos se les negó recientemente la libertad condicional.

Cuando se le preguntó por Variedad Si tuviera algún plan de volver a la Casa Blanca para abogar por la reforma penitenciaria y si eso pudiera incluir a los hermanos Menéndez, dijo que «le encantaría».

«[The Menendez brothers] están en una prisión estatal, por lo que el gobernador está realmente a cargo de esa decisión, pero iría a cualquier administración y a cualquier Casa Blanca para luchar por los derechos de las personas en las que creo «, dijo.

Young también habló con los periodistas antes de que comenzara la ceremonia de entrega de premios, expresando su gratitud por Kardashian. El hombre de 37 años ahora se está graduando con un título de SMU y tiene una memoria en camino.

«El difunto y gran Tupac dijo:» Todos vinimos de una mujer, obtuvimos nuestro nombre de una mujer, obtuvimos nuestro juego de una mujer «. Necesitamos respetar a nuestras mujeres, y especialmente a alguien como Kim Kardashian ”, dijo. «Ella tiene todo el éxito en el mundo: no tuvo que tomar la decisión de ayudar a las personas en prisión. Por lo tanto, eso muestra compasión. La compasión es diferente de la empatía, porque la compasión tiene acción».

Von Furstenberg luego intervino desde el otro lado de la habitación: «Oh, esa es buena. La compasión es acción. Voy a usar eso».

Comenzando la ceremonia, Von Furstenberg declaró que el tema de la noche estaba celebrando «Victoria sobre la opresión». Además de Kardashian, los otros homenajeados incluyeron a Christy Turlington Burns, para su fundamento que cada madre cuenta; Activista sudanés Hanin Ahmed; El defensor de los derechos indígenas y ambientales Fany Kuiru Castro; y Giulia Minoli, Presidenta de la Organización de Concientización sobre Violencia Doméstica Una Nessuna Centomila.

«La misión de estos premios siempre ha sido apoyar y amplificar la voz de las mujeres que han demostrado el coraje de luchar, la fuerza para sobrevivir y el liderazgo para inspirar», dijo el famoso diseñador de moda al abrir la ceremonia. «En este momento del caos y la oscuridad en el mundo, es más importante que nunca concentrarse en encontrar la luz. Busque la luz, por muy pequeña que sea».

Después de que Young entregó una apasionada introducción alabando el coraje y la empatía de Kardashian, subió al escenario con un elegante vestido gris. «El verdadero honor de esta noche no es yo recibiendo este premio, te está viendo de pie aquí gratis», le dijo Kardashian a Young. «Chris, encarnas todo lo que representa este premio: tu pasión, tu coraje, tu brillantez y tu resistencia. Gracias por dejarme ser parte de tu pelea».

Kardashian afirmó que continuará haciendo que la reforma de la prisión sea su «misión», especialmente después de terminar su título de abogado a principios de este año.

«El potencial de Chris, su humanidad, encendió un fuego en mí. Me mostró que este trabajo no se trata solo de cambiar las leyes, sino de salvar vidas», concluyó. «Mi viaje en la reforma de la justicia penal está en curso y espero inspirar conversaciones más grandes y crear una mayor conciencia en la que todos puedan trabajar juntos en este tema crucial. Es hora de un cambio sistemático real para restaurar la esperanza y dar a estas personas una oportunidad justa de la vida y la oportunidad de la redención después del encarcelamiento».