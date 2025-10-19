Kim Kardashian analiza su apariencia de máscara facial de gala en el Museo de la Academia

kim kardashian no pudo ver nada cuando llegó al Gala del Museo de la Academia el sábado por la noche en Los Ángeles, por una buena razón.

Su cabeza estaba completamente cubierta por una mascarilla.

“Margiela couture”, me dijo Kardashian en exclusiva en la alfombra roja. “[Designer] Glen Martens. Sabes, amo a Margiela. Llevé a mi maquillador favorito, Mario, desde Nueva York, y esto es algo de último minuto, así que estoy seguro de que no está muy contento con eso”.

Ella dice que estaba “peinada y maquillada” debajo de la máscara, que planeaba quitarse una vez dentro de la gala.

«Se ve muy Skim-y», dijo Kardashian, refiriéndose a su línea de ropa interior. «Por eso me atrajo cuando salió el desfile de alta costura de Margiela. Vi este look y pensé: ‘Eso es tan Skims para mí'».

Kim Kardashian en la Quinta Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Día Mundial del Agua) Día Mundial del Agua a través de Getty Images

Hablando de Skims, le pregunté a Kardashian sobre su nueva línea limitada de merkins de $32. Oficialmente llamados “micro tangas de pelo sintético”, se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta. «Fue una idea divertida que tuve. Hubo una sesión fotográfica y alguien quería tener el pelo ahí abajo una vez. Y yo pensé: ‘¿No podría ser fácil tenerlo en tanga?’ Y así lo hicimos realidad. No tenía idea de que provocaría esa reacción y se agotaría en unos minutos”.

Aún no se sabe si Kardashian se quitó la máscara para la cena y el programa de la noche.

Los homenajeados del vendaval de este año incluyeron Penélope Cruz, Walter Salles, Bruce Springsteen y Bowen Yang Presentada por Rolex, la velada repleta de estrellas recauda un apoyo vital para las exposiciones, proyecciones y programación educativa del museo.

El Comité Anfitrión de la Gala 2025 incluyó a Amy Adams, Judd Apatow, Gael García Bernal, Laura Dern, Colman Domingo, Willem Dafoe, Goldie Hawn, Oscar Isaac, Zoë Kravitz, Julia Louis-Dreyfus, Lupita Nyong’o, Jenna Ortega, Winona Ryder, Chloë Sevigny, Tessa Thompson, Rachel Zegler y muchos más.