Kim Jong Un pide aumentar la producción de misiles norcoreanos

Jacarta – Líder Supremo de Corea del Norte (Joyas), Kim Jong Un Jong Usolicitó mayor capacidad producción misil y municiones norcoreanas (Corea del Norte), al tiempo que revisa las principales empresas de la industria armamentista.

Informes de los medios estatales. KCNA Se sabe que el viernes 26 de diciembre de 2025, Kim, acompañado por varios altos funcionarios norcoreanos, visitó una empresa de armas estratégicas.

Destacó la importancia de la modernización de las fábricas, así como del fortalecimiento de la base técnica para satisfacer las necesidades operativas del Ejército Popular de Corea (EPC).

VIVA Military: misiles balísticos militares de Corea del Norte (Corea del Norte)

Los funcionarios informaron a Kim sobre los logros del sector de producción de misiles y proyectiles de artillería a lo largo de 2025, incluidos los niveles de producción en el cuarto trimestre.

KCNA no reveló el lugar ni la hora de la visita.

«Las bases técnicas de las empresas de producción pertinentes deben fortalecerse de manera equilibrada para ampliar la capacidad de producción en su conjunto», dijo Kim, citado por KCNA, el viernes 26 de diciembre de 2025.

También enfatizó la necesidad de un plan de producción orientado al desarrollo para 2026 para satisfacer las futuras necesidades operativas de las fuerzas de misiles y artillería de Corea del Norte.

Kim evaluó que la modernización de la industria de armas mediante el establecimiento de nuevas instalaciones y el aumento de la capacidad de las fábricas existentes juega un papel importante en el fortalecimiento de la disuasión de guerra.

El jueves, KCNA informó que Kim anticipó la construcción de un submarino estratégico de propulsión nuclear de 8.700 toneladas equipado con capacidades de lanzamiento de misiles, un proyecto anunciado por primera vez en marzo pasado.

El informe también dijo que Kim veía los planes de Corea del Sur y Estados Unidos de desarrollar submarinos de propulsión nuclear como una acción ofensiva que amenazaba la estabilidad regional.