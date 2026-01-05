Pyongyang, VIVA – Corea del Norte (Corea del Norte) lo probó misil hipersónico que alcanzó un objetivo a 1.000 kilómetros de su costa este, informaron los medios oficiales del país.

líder norcoreano Kim Jong Un Jong U Lideró directamente el lanzamiento de prueba de un misil desde Pyongyang hacia el noreste, dijo el lunes la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

«Es una tarea estratégica muy importante mantener y ampliar un elemento de disuasión nuclear fuerte y fiable», dijo Kim, citado por KCNA.

Añadió que la prueba demostró la preparación nuclear «sin complejos e inspiradora de confianza» de Corea del Norte.



VIVA Militar: Kim Jong-un

El Ministerio de Defensa de Japón dijo que al menos dos misiles balísticos fueron lanzados desde la costa occidental de Corea del Norte el domingo alrededor de las 07.54 y 08.05 hora local.

Los dos misiles alcanzaron una altitud máxima de unos 50 kilómetros (km) y volaron una distancia de 900 kilómetros y 950 kilómetros respectivamente, según el ministerio.

Se cree que los misiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Kim también solicitó que Corea del Norte «continúe mejorando los medios militares, especialmente los sistemas de armas ofensivas».

Añadió que hacer que los «competidores de Corea del Norte sean constante y repetidamente conscientes de la preparación de sus medios ofensivos» es «una forma importante y efectiva de ejercer la disuasión».

Kim dijo que las actividades tenían como objetivo hacer que la «disuasión de la guerra nuclear» de Corea del Norte fuera muy avanzada, según el informe de KCNA.

Implícitamente, utiliza el evento del derrocamiento del presidente. Venezuela Nicolás Maduro por los militares Estados Unidos de América como justificación de por qué Corea del Norte debe tener armas nucleares y un ejército fuerte.

«¿Porqué es eso? [senjata nuklir] necesario, como lo demuestran las recientes crisis geopolíticas y complejos acontecimientos internacionales», afirmó Kim.

El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte condenó enérgicamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela como «la forma más grave de violación de la soberanía», así como una «violación arbitraria» de la Carta de la ONU y del derecho internacional.

El ministerio dijo que el ataque subrayó la «naturaleza salvaje y brutal» de Estados Unidos.

Varios medios de comunicación surcoreanos dijeron que el lanzamiento del misil fue una advertencia al presidente Lee Jae Myung para que no planteara la cuestión del programa nuclear de Corea del Norte durante su reunión con el presidente chino Xi Jinping el lunes.