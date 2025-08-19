Kim Jong Un Kecam As-South Military Entrenamiento, llamando a los esfuerzos de guerra desencadenantes

Yakarta, Viva – Líder Corea del Norte Kim jong un jong u ejercicio militar conjunto Estados Unidos de América Y Corea del Surllamándolo una señal «Su voluntad se dispara guerra«Eso puede destruir la paz y la seguridad en la región, según los medios de comunicación del gobierno norcoreano KCNA el martes.

La declaración fue entregada por Kim el día anterior al inspeccionar la prueba operativa de las 5,000 toneladas de sistema de armamento de rol múltiples que se lanzó oficialmente en el puerto de West Nampho en abril pasado, dijo KCNA.

También pidió que el arsenal nuclear de Corea del Norte se expandiera rápidamente debido a la mala situación de seguridad que enfrenta Pyongyang.

Viva militar: Kim Jong-un

El lunes, Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron la capacitación Ulchi Freedom Shield durante 11 días para aumentar la disposición de enfrentar la amenaza de Corea del Norte, pero la mitad del horario de entrenamiento se pospuso hasta septiembre.

La medida fue considerada como parte de un enfoque más suave para Corea del Norte por el nuevo presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Sin embargo, Kim dijo que el ejercicio conjunto anual mostró claramente que la intención de los Estados Unidos y Corea del Sur continúan siendo hostiles y confrontativos con Corea del Norte.

Agregó que los dos países «diseñaron recientemente relaciones militares al involucrar elementos nucleares».

Después de presenciar el juicio del Sistema de Armas Destruyente de Choe Hyon, Kim dijo que estaba satisfecho con el progreso de la Armada de Corea del Norte «alta tecnología y armada nuclear», según KCNA.

Después de recibir un informe sobre el tercer fabricante del destructor en el astillero de Nampho, Kim dijo que «los asuntos estatales más importantes» en este momento «desarrolló la capacidad de la Armada rápidamente» para fortalecer la defensa nacional.

Hizo hincapié en que la situación de seguridad en su país era «más grave de día a día».

Kim agregó que la situación exigía cambios radicales y rápidos en la teoría y práctica militar, así como la rápida expansión nuclearizada.

Corea del Norte está apuntando al tercer destructor de Choe Hyon que se completará en octubre de 2026.

Se cree que el buque de guerra visitado por Kim, cuyo nombre fue tomado de un luchador revolucionario anti-japonesa, puede transportar armas nucleares y equipado con un sistema de misiles de crucero supersónico y misiles balísticos tácticos. (Hormiga)