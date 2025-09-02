Kim Jong Un asiste a China Parade junto a los aliados mundiales







El líder norcoreano Kim Jong Un se dirige a Beijing En tren el martes para asistir a un desfile militar con sus homólogos chinos y rusos, informaron los medios estatales de Corea del Norte. El evento podría demostrar potencialmente su unidad de tres vías contra los Estados Unidos.

Kim y el presidente ruso Vladimir Putin se encuentran entre los 26 líderes mundiales que se unirán al presidente chino Xi Jinping para ver el desfile militar masivo del miércoles en Beijing que conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra las agresiones de la guerra de Japón.

Si bien el evento marcaría la primera asistencia de Kim de un evento multilateral importante durante su regla de 14 años, también sería la primera vez que Kim, Xi y Putin, todos los retadores clave de los Estados Unidos, se reúnan en el mismo lugar. Ninguno de los tres países ha confirmado una reunión privada de líderes trilaterales.

La Agencia Oficial de Noticias Centrales de Corea del Norte informó la madrugada del martes que Kim dejó Pyongyang para Beijing por su tren especial el lunes para participar en las celebraciones. KCNA, citando al funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kim Chon Il, dijo que Kim Jong Un viajaba con altos funcionarios, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui.

Los medios de comunicación de Corea del Sur informaron que se esperaba que el tren de Kim Jong Un llegara a Beijing el martes después de confirmar su llegada a la ciudad fronteriza china de Dandong el lunes por la noche. El viaje de Kim marca su primera visita a China desde 2019 y la quinta visita en total desde que heredó el poder a fines de la muerte de su padre a fines de 2011.

Putin llegó a China el domingo para asistir a la Organización de Cooperación de Shanghai, una cumbre regional, así como al Desfile de Beijing. El asistente de Kremlin, Yuri Ushakov, dijo el domingo a la agencia de noticias Tass de Rusia que una reunión entre Putin y Kim al margen estaba «bajo consideración».

Los observadores de Corea del Norte están prestando atención a Kim, posiblemente conociendo a Xi bilateralmente también y celebrando incluso una reunión trilateral con XI y Putin. Los tres líderes se han reunido bilateralmente anteriormente, pero aún no han celebrado una reunión trilateral.

La prioridad de la política exterior de Corea del Norte ha sido Rusia en los últimos años, ya que ha estado suministrando tropas y municiones para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania a cambio de asistencia económica y militar. Según los informes, las relaciones de Corea del Norte con China se han vuelto agrias en los últimos años, pero los expertos dicen que Kim probablemente espera restaurar los lazos, ya que China es el mayor socio comercial de Corea del Norte y Benefactor de ayuda y que querría prepararse para el final de la guerra de Rusia-Ukraine.

Desde que se alineó con Rusia, Corea del Norte se ha vuelto más vocal en los asuntos internacionales más allá de la península de Corea, emitiendo declaraciones diplomáticas sobre conflictos en el Medio Oriente y en el Estrecho de Taiwán, mientras se retrata como parte de un frente unido contra Washington. Algunos expertos dicen que la presencia de Kim en el evento multilateral en Beijing es parte de los esfuerzos para desarrollar asociaciones con otras naciones cercanas a China y Rusia.

El viaje de Kim viene como Presidente Donald Trump Y el nuevo presidente liberal surcoreano Lee Jae Myung ha expresado repetidamente sus esperanzas de reiniciar las conversaciones con Corea del Norte. Corea del Norte ha estado evitando conversaciones con Estados Unidos y Corea del Sur y presionando para expandir sus arsenales nucleares y de misiles desde la ronda de diplomacia anterior de Kim con Trump colapsó en 2019.

Antes de partir hacia China el lunes, Kim visitó un Instituto de Investigación de Misiles de Corea del Norte para revisar el progreso en el desarrollo de un nuevo motor para lo que llamó un misil balístico intercontinental de ‘Next-Generation’, informó KCNA. El norte en los últimos años ha probado varias versiones de ICBM capaces de llegar al continente de los Estados Unidos, y los analistas dicen que el ICBM de próxima generación probablemente se refiere a un arma de largo alcance con múltiples ojivas nucleares que pueden derrotar a los sistemas de defensa antimisiles de los Estados Unidos.

