Kim Jong Kook anuncia un matrimonio, ¡los candidatos son para hacerte curiosidad!

VIVA – Las buenas noticias provienen del mundo del entretenimiento de Corea del Sur. Kim Jong KookLa famosa cantante y estrella del programa de variedades anunció oficialmente su matrimonio. Después de años de destacado debido a su estatus de soltero, el hombre conocido a través del evento de Running Man finalmente decidió empatar una promesa sagrada.

Este matrimonio está programado para tener lugar en privado en SeúlSolo asistieron familiares y amigos más cercanos. Este anuncio se hizo hoy, para coincidir con el 30 aniversario de su carrera en la industria del entretenimiento.

«Comenzando este nuevo comienzo en un año importante, precisamente en su 30 cumpleaños, se siente más significativo», dijo la agencia de la compañía Turbo.JK, lanzando Soompi, lunes 18 de agosto de 2025.

«Sería muy divertido si muchas personas pudieran enviar un cálido apoyo y felicitarlo», agregó.

Aunque los detalles sobre la novia y el novio no se han revelado, esta noticia inmediatamente desencadena el entusiasmo entre los fanáticos. Kim Jong Kook, quien a menudo es apodado «Esparta» debido a su fuerte físico y carisma en la pantalla, ha sido durante mucho tiempo un ídolo de muchas personas. La mujer afortunada que será casada por Kim Jong Kook luego causa curiosidad.

Este matrimonio se promociona como un momento histórico, dada la larga especulación sobre su vida personal durante años, incluidos los rumores de matrimonio que a menudo aparecieron en varios episodios de Running Man y My Little Old Boy.

Se planea que la boda tenga lugar con un matiz íntimo y elegante en un lugar exclusivo en Seúl. La fuente más cercana dijo que Kim Jong Kook quería mantener la privacidad de este evento, al invitar solo a las personas más cercanas, incluidas otras celebridades como Yoo Jae Suk, Jaja y Cha Tae Hyun, conocidos como su mejor amigo. Según los informes, el concepto del evento es simple pero lleno de significado, lo que refleja la humilde personalidad de Kim pero atento.

Profil Kim Jong Kook

Kim Jong Kook, nacido el 25 de abril de 1976, es una de las figuras más emblemáticas de la industria del entretenimiento de Corea del Sur. Comenzó su carrera como miembro del legendario dúo Turbo en 1995, que fue uno de los grupos más populares de su tiempo con la venta de millones de álbumes de café.

Después de que Turbo se disolvió en 2000, Kim continuó su carrera como cantante en solitario con su álbum debut Renaissance (2001). Su tercer álbum, This Is Me (2005), fue un gran éxito con las ventas de más de 300,000 copias, lo que lo convierte en uno de los mejores álbumes de venta en Corea ese año.

También ganó varios premios, incluidos tres Golden Disk Awards y Baeksang Arts Award 2023 por la categoría de mejor artista masculino.

Además de la música, Kim es conocida como una estrella de un programa de variedades. Su presencia en X-Man, Family Outing, y especialmente Running Man desde 2010, lo hizo amado en todo el mundo.

También está activo en YouTube a través del canal de gimnasio Jong Kook, que ganó 1 millón de clientes en cuatro días desde que se lanzó en 2021. Kim, que habla inglés con fluidez, es conocido como una persona disciplinada, especialmente en términos de condición física, y a menudo comparte consejos sobre una vida saludable con los fanáticos.

Fanáticos entusiastas

La noticia de este matrimonio inmediatamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Muchos fanáticos expresaron felicidad y sorpresas, considerando que Kim Jong Kook es conocido por mantener la privacidad de su vida personal.

Con este matrimonio, Kim Jong Kook abrió un nuevo capítulo en su vida. Los fanáticos esperan que este momento sea el comienzo de una mayor felicidad para los hombres que han sido entretenidos durante tres décadas. Felicitaciones a Kim Jong Kook y su novio y su novio