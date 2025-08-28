Kim Harvey tomará riendas de ‘CBS Evening News’ como productor ejecutivo


Kim Harvey Supervisará «CBS Evening News«Como su próximo productor ejecutivo, un cambio que podría augar los nuevos cambios para el venerable programa después de que perdió a los espectadores mientras experimentaba con un formato poco ortodoxo.

«Kim aporta un fuerte sentido de las noticias y un historial excelente de producción de todas las redes de transmisión y cable. Es una líder de la sala de redacción muy respetada y sus relaciones con nuestro talento en el aire, los productores y los reporteros son profundos», dijo Tom Cibrowski, presidenta de Noticias de CBS. «Su carrera en ‘CBS Evening News’ la convierte en la candidata ideal y me complace seguir trabajando con ella para mostrar nuestros extraordinarios informes y narraciones todas las noches».

Más por venir …



